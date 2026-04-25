Universidad de Chile se hizo fuerte de local y logró una importantísima victoria ante Católica en el Clásico Universitario 202. La escuadra dirigida por Fernando Gago venció con un equipo bastante sorpresivo a los cruzados por la gran cantidad de juveniles presentes en el gramado del Estadio Nacional.

🔚¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳! 🗣️⚽️

¿EL CLÁSICO? EL CLÁSICO ES PROFUNDAMENTE AZUL A ESTADIO LLENO 🤘🏼💙



Vencimos a Universidad Católica en el Estadio Nacional por la Fecha 11 de la #LigadePrimeraMercadoLibre 🏆 con gol de el "Gato" Lucero 😻#UdeChile 1️⃣-0️⃣ #UCatólica#VamosLaU 🔵👑 pic.twitter.com/q0b4X0Gteh — Universidad de Chile (@udechile) April 26, 2026

Previo al encuentro entre dos grandes de nuestro país, Gago sorprendió por los once elegidos para el duelo, donde dejó a figuras como Lucas Assadi, Javier Altamirano y Charles Aránguiz en banca para que ingresaran Lucas Barrera, Ignacio Vásquez y Agustín Arce, lo que fue un acierto por parte del técnico por el gran juego de los jóvenes. Tras el duelo, Pintita sacó pecho y reveló por qué fueron elegidos.

Gago gana el clásico de la mano de los jóvenes

Al finalizar el Clásico Universitario 202, Fernando Gago se reunió con el micrófono de TNT Sports, donde se refirió a la elección de los jóvenes para el encuentro ante Católica y respaldó su decisión al señalar que su trabajo en la semana fue recompensado con ingresar al once titular.

“Creíamos que era el mejor once que podíamos colocar para este partido. Los chicos trabajaron muy bien en la semana y quedó demostrado en el día de hoy”, indicó Pintita tras su acierto en la inclusión de las jóvenes figuras azules.

Tras los dichos sobre los cadetes azules, Gago apuntó a que era muy importante vencer a Católica por el torneo doméstico para poder estar más tranquilos en la clasificación de la competencia, pero recalcó a que se debe seguir jugando con la misma concentración partido a partido.

¿Cómo queda la tabla tras la victoria de la U?

Universidad de Chile vuelve a las victorias por el Campeonato Nacional 2026, y no hay mejor forma que hacerlo en un clásico. Tras derrotar a Católica, los azules escalan a la sexta posición con 17 unidades, al igual que los cruzados que se mantienen quintos por diferencia de gol.

Para la próxima fecha, la U deberá visitar a Cobresal por la duodécima jornada del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre azules y mineros se disputará el próximo 17 de mayo a partir de las 15:00 horas. Cabe recalcar que la próxima semana hay fecha de la Copa de la Liga 2026 y los universitarios visitarán a La Serena el próximo sábado.