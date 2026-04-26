Universidad Católica cierra una dura semana por el Campeonato Nacional 2026, ya que acumuló dos derrotas consecutivas y la última fue en el Clásico Universitario 202 ante Universidad de Chile. En el duelo ante los azules, que cayeron por la cuenta mínima, uno de los grandes apuntados y criticados en los cruzados fue el portero de la franja, Vicente Bernedo.

El guardameta de los cruzados fue uno de los que entró en el blanco de las críticas, no completamente por su actuación durante todo el juego, sino por su baja reacción en la apertura del marcador por parte de Juan Martín Lucero. Uno de los críticos de Bernedo fue el histórico portero azul, Johnny Herrera, quien no dudó en apuntar la nula reacción del joven en el gol de los locales.

La lapidaria crítica de Herrera a Bernedo

Al finalizar el encuentro, Johnny Herrera se refirió a la actuación de Vicente Bernedo en el Clásico Universitario junto al panel de Todos Somos Técnicos, donde señaló que el portero se veía nervioso desde el inicio del encuentro y no tuvo ninguna reacción para evitar el gol de Lucero. También señaló que era una jugada muy fácil de resolver.

“En esa jugada tiene que salir sí o sí. No te pueden cabecear a dos metros de tu arco. Era un pasito para el lado y listo o un puñetazo, pero estaba muy metido en el arco. Lo ví muy nervioso, en la primera pelota del partido controla con la zurda y casi le clavan un gol”, indicó Herrera tras repasar la actuación del joven arquero de Universidad Católica.

Además, el histórico guardameta azul terminó de criticar a Bernedo al mencionar que no tuvo la confianza y personalidad de un jugador que estuviera convencido de ganar un partido así de especial como un Clásico Universitario.

Durante la actual temporada, Vicente Bernedo ha sido el titular indiscutido de Daniel Garnero, donde ha disputado 17 de los 18 encuentros de Católica entre Copa Libertadores 2026, Campeonato Nacional y Copa de la Liga. En los partidos que ha dicho presente, el guardameta de 25 años ha recibido 24 goles y solamente tuvo una portería imbatida, que fue en la fecha 2 cuando enfrentó a Deportes Concepción, en todos los demás ha recibido al menos una conquista.