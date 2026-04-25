Universidad de Chile venció por la cuenta mínima a U Católica por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026, y una de las figuras del partido fue el joven Ignacio Vásquez, quien a pesar de sorprender con su integración en el once inicial azul fue una de las grandes figuras de los azules.

El jóven formado en Cobresal fue una de las sorpresas de Fernando Gago y fue patrón de la banda izquierda en el primer tiempo, donde logró superar constantemente a Daniel González y crear múltiples jugadas peligrosas para Universidad de Chile. Tras el duelo, Vásquez recordó los malos momentos que tuvo que pasar la temporada pasada para llegar a su gran presente.

Ignacio Vásquez recuerda con emoción su pasado en la U

Tras el enfrentamiento ante U Católica, Ignacio Vásquez se reunió junto al panel de Todos Somos Técnicos, donde recordó los momentos complicados que pasó en la U, donde fue marginado del equipo por diversas lesiones, las cuales no le daban la oportunidad de demostrar en el club.

“Me tocó pasarlo muy mal. Las cosas no me salían, así que trabajé con el psicólogo y me apoyé en mi familia. Fue complicado por que jugué muy poco y cuando jugaba lo hacía con dolor en los tobillos. Me costó superar la lesión física y mentalmente”, señaló Vásquez al recordar sus inicios en los azules.

El joven extremo azul fue elogiado por figuras como Claudio Borghi, Juvenal Olmos y Johnny Herrera, debido a que los tres consideraron que su actitud en cancha fue de lo mejor que presentó el club universitario ante los cruzados. Además,

Los números de Vásquez en la U

Ignacio Vásquez llegó a las inferiores de la U tras su paso por Cobresal tras el Sudamericano Sub 17 en el año 2023. En la actual temporada, la joven promesa de 19 años lleva 13 partidos jugados en la temporada, donde registra dos asistencias. Además, durante este 2026 ha sido titular en seis partidos, y durante esta jornada volvió a la titularidad tras dos fechas siendo parte de la banca de suplentes.