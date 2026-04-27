La fiesta deportiva que se vivió en el Estadio Nacional, coronada con el triunfo por 1-0 de Universidad de Chile gracias al solitario gol de Juan Martín Lucero, hoy se transforma en un verdadero dolor de cabeza administrativo.

Mientras Fernando Gago celebra haber igualado los 17 puntos de los Cruzados en la tabla del Campeonato Nacional 2026, en las oficinas de Azul Azul miran con profunda preocupación hacia la ANFP. La publicación del informe arbitral del clásico, redactado por el juez Diego Flores, expuso una indisciplina masiva en las tribunas que amenaza con frenar en seco el envión del “Romántico Viajero” con sanciones de máxima gravedad.

¿Qué consignó el informe arbitral del Clásico sobre la hinchada de la U de Chile?

El árbitro Diego Flores denunció el uso reiterado de “bengalas voladoras”, bombas de estruendo y fuegos artificiales en la Galería Sur a lo largo de todo el compromiso. El documento protocolar es lapidario y detalla cronológicamente las faltas. Según el escrito, el descontrol comenzó al ingreso de los equipos y se repitió al menos en cuatro oportunidades durante el primer tiempo en las puertas 14, 15 y 17.

Sin embargo, el punto más grave ocurrió en el complemento: “A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas”, detalló textualmente el colegiado.

¿Qué castigos arriesga la U de Chile por estos incidentes?

El Tribunal de Disciplina podría castigar a la U con multas de hasta 100 UF y la suspensión de su estadio para jugar a puertas cerradas entre uno a cinco partidos. El escenario es crítico.

Según las bases del torneo 2026, la infracción al artículo 48° (uso de pirotecnia) implica una multa económica que supera los cuatro millones de pesos, la cual podría aumentar por reincidencia. Pero el verdadero peligro radica en el artículo 66° del Código de Procedimientos y Penalidades. Al tipificarse como “conducta impropia”, el tribunal tiene la facultad directa de clausurar las tribunas o prohibir el ingreso de hinchas en los próximos encuentros como local.

El duro informe arbitral contra la U / © Photosport

¿Cuándo se conocerá la posible sanción para el equipo de Fernando Gago?

El futuro administrativo del club se definirá a partir de este martes 28 de abril, fecha en la que sesiona el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El organismo rector del fútbol chileno revisará el documento arbitral entregado por Flores y determinará si cita a la dirigencia azul para realizar sus descargos, o si aplica directamente el rigor del reglamento basándose en la contundencia de las pruebas visuales y el historial de comportamiento de la hinchada durante esta temporada.