José Miguel Insulza se suma este martes 28 de abril al directorio de Azul Azul. El exsenador de 82 años fue designado por el nuevo accionista José Ramón Correa y llega con un rol claro: ser la principal contraparte de Cecilia Pérez, quien lleva la delantera para asumir la presidencia de la concesionaria que administra Universidad de Chile.

La Junta de Accionistas se realizará mañana desde las 9:00 horas en el Centro Deportivo Azul de La Cisterna. La sesión también marca la salida definitiva de Michael Clark, quien renunció a la presidencia del club y enfrenta una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero por irregularidades durante su gestión.

Insulza vs. Pérez: quién preside Azul Azul

De acuerdo a información de La Tercera, Insulza llega nombrado directamente por Correa y no se descarta que compita por la presidencia del directorio. Sin embargo, para lograrlo necesita el apoyo de al menos un director designado por el saliente Clark, quien hasta ahora respaldarían a Pérez. La definición se conocerá una vez que el directorio quede formalmente constituido tras la junta de este martes.

Quien gane esa votación tomará el control de las decisiones deportivas, económicas e institucionales del club. La llegada de Correa como nuevo accionista y la incorporación de Insulza reconfiguran el mapa de poder en Azul Azul en un momento en que la concesionaria aún termina de asentarse tras el cambio de propiedad.

El exsecretario de la OEA y exsenador de la República asumirá para ser el contendor de Cecilia Pérez / ©Aton.

Insulza, hincha de la U desde siempre

El exsecretario general de la OEA no es un recién llegado al fútbol. En conversación con el mismo medio, el propio Insulza explicó su vínculo con el club: “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse.”

En esa misma entrevista, repasó su historia como espectador de momentos históricos del fútbol mundial: “Soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62″.

“También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi… Estuve en el estadio el día que Maradona metió el gol con la mano a Inglaterra”, cerró el exministro.

En 2014 ya había visitado el Centro Deportivo Azul para hablar con el plantel de ese entonces y ahora volverá como accionista.