Tras el pitazo final en el duelo entre Everton y Cobresal, la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026 bajó su telón con varios encuentros directos, entre equipos que se encuentran en parte baja, en la parte alta de la tabla y un clásico. Además de ello, lo que destacó en la fecha de la división de honor fue que tres grandes figuras del torneo lograron cortar su sequía goleadora.

Se trata de Juan Martín Lucero, Javier Correa y Cristian Palacios, que lograron romper su mala racha goleadora en la fecha 11 del torneo doméstico. Además, fueron los encargados de liderar la victoria de los tres equipos en la competencia, que los posiciona a los tres con un mejor panorama con lo que viene en el futuro para sus respectivas escuadras.

Los tres goleadores que cortaron su mala racha

El primero que vio acción en la fecha 11 fue Juan Martín Lucero, quien logró marcar su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile en uno de los encuentros más importantes de la temporada, ya que anotó el único gol del Clásico Universitario ante Católica. Con su tanto, el Gato rompe una sequía de 350 días sin marcar, lo que se traduce en 33 partidos. La última vez que Lucero había hecho un gol fue en la victoria por 5-0 de Fortaleza ante Juventude el 10 de mayo del 2025 por el Brasileirao.

😼⚽💙 ¡Lo gritó con todo el Gato!



Juan Martín Lucero abrió la cuenta a favor de #LaU en este #ClásicoUniversitario202, y el argentino marcó su primer gol con la camiseta de los Azules, luego de este centro cerrado en este #MatchdaySábado.



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El segundo atacante que logró cortar su mufa ante las redes fue Javier Correa con Colo Colo, quien a pesar de entrar desde el banco de suplentes logró marcar el gol del triunfo para el Cacique ante el Universidad de Concepción. La última vez que había marcado el goleador albo fue ante Everton en la fecha 2 del certamen. Hay que destacar que Correa estuvo varias fechas marginado del plantel dirigido por Fernando Ortiz por un desgarro muscular.

🤩⚽🏁 PARA SACARSE DE ENCIMA TODA LA MALA RACHA



Javier Correa, en los descuentos, apareció con un potente cabezazo y le dio el triunfo a #ColoColo ante Universidad de Concepción en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 11 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Para finalizar, Cristian Palacios también volvió a encontrarse con las redes en el enfrentamiento de Everton ante Cobresal para marcar el 2-1 de los ruleteros. Con este gol, el Chorri corta una mala racha de siete fechas sin marcar, entre Copa de la Liga y Campeonato Nacional 2026, y llega a los tres goles en la división de honor del fútbol nacional.

🥵⚽🔵🟡 GO-LA-ZO



Tras una revisión de VAR, por una posición de adelanto que no fue POR MILÍMETROS, se confirmó que esta tremenda definición del Chorri Palacios fue el 2-1 de Everton ante Cobresal.#MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre



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Otros delanteros que también cortaron una sequía goleadora en la undécima fecha del Campeonato Nacional fueron Steffan Pino y Sebastián Saez, pero para su mala fortuna sus goles no alcanzaron para que Cobresal y Unión La Calera pudieran vencer a sus rivales respectivos.