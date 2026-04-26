Colo Colo dio a conoer la fecha de operación de su capitán Fernando de Paul, quien sufrió una avulsión proximal isquiotibial (desprendimiento de tendón) en su pierna derecha, lesión que lo tendrá fuera de las canchas por varios meses, situación negativa para el DT Fernando Ortiz si tomamos en cuenta el gran nivel que ha mostrado el guardameta.

De Paul ingresará al quirófano este martes 28 de abril, según informó el propio elenco albo. El golero se lesionó el pasado domingo 19 en la derrota ante Palestino, luego de una desafortunada acción en la que buscaba evitar un gol que finalmente fue anulado por el VAR.

Junto a los amigos de @jugabetcl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para visitar a U. de Concepción por la fecha 11 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⚪⚫ pic.twitter.com/tr29WwnI77 — Colo-Colo (@ColoColo) April 26, 2026

¿Cuántos meses estará fuera Fernando de Paul en Colo Colo?

Las primeras versiones que se han entregado es que como mínimo son dos meses de recuperación para Fernando de Paul en Colo Colo. No obstante, como se trata de una lesión seria, también hay posibilidades que se extienda su ausencia por un tiempo más, lo que obviamente dependerá de la evolución del jugador.

El desafío para Fernando Ortiz será que el equipo no se merme y la responsabilidad cae en los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, aunque a mitad de temporada seguramente se evaluará la llegada de un nuevo portero en el mercado de fichajes para la segunda rueda.

¿Quién reemplazará a Fernando de Paul en el duelo de Colo Colo ante U de Concepción?

Si bien no hay oficialización, se espera que Gabriel Maureira sea el reemplazante de Fernando de Paul en la visita de Colo Colo ante U de Concepción en la Región del Bío Bío.

Parecería lo más lógico, en todo caso, pensando que Maureira es quien ha estado permanentemente en las nóminas como arquero de alternativa, desplazando a Eduardo Villanueva, quien hasta final del año pasado era el segundo portero de los Albos.

¿A qué hora juega Colo Colo ante U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo será forastero ante U de Concepción este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.