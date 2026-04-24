Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional 2026 este fin de semana, donde deben trasladarse al sur para enfrentarse a U de Concepción, pero con complicaciones en el arco. Esto pasa debido a que el capitán y arquero del Cacique, Fernando De Paul sufrió una grave lesión que lo aparta del plantel dirigido por Fernando Ortiz.

Durante el encuentro ante Palestino, el Tuto sufrió una lesión avulsiva isquiotibial proximal en la pierna derecha, por lo que tendrá que someterse a cirugía. Tras este grave problema, el Tano Ortiz tuvo que decidir si salir al mercado por un nuevo golero para el cuadro albo o respaldar a los guardametas que vienen de las divisiones inferiores.

La decisión de Ortiz para reemplazar a De Paul

Durante esta jornada, Fernando Ortiz se reunió junto a la prensa en el Estadio Monumental y respondió ante la incógnita de si el club optaría por buscar a un nuevo portero de jerarquía para reemplazar al lesionado De Paul, o si iba a confiar en los jóvenes albos, donde respondió de forma tajante en que va a respaldar a los arqueros formados en casa.

“No voy a buscar a ningún jugador que esté libre, confió en los chicos que están en la plantilla. En su momento manifesté que se necesitaba un arquero más, pero era para la competencia interna con Fernando (De Paul). Desde el momento que decidimos que no incorporaremos un portero tengo cien por ciento la confianza en los dos chicos que pelean el puesto”, señaló Ortiz tras respaldar a los jóvenes arqueros del Cacique.

Tras la respuesta, Ortiz fue consultado sobre si Colo Colo saldría al próximo mercado por un arquero, donde respondió que no le gusta hablar sobre el futuro y se concentra en el próximo encuentro ante Universidad de Concepción.

¿Quién reemplazará a De Paul en el arco de Colo Colo?

Tras la decisión de Ortiz de no salir al mercado a buscar un reemplazante para De Paul, quienes tienen la misión de competir por el puesto que dejó el capitán son Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, quien sustituyó al capitán en la derrota ante Palestino. Si bien el Tano reafirmó su respaldo a los dos jóvenes formados en el Cacique, señaló que aún no decide cuál de los dos será el golero de Colo Colo para la próxima fecha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a competir por el Campeonato Nacional 2026 este domingo 26 de abril, donde deberá viajar hasta el sur del país para visitar a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y el Cacique se disputará a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.