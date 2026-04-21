Colo Colo confirmó el peor escenario tras la derrota 1-0 ante Palestino: Fernando de Paul sufrió una lesión grave que lo dejaría fuera por todo lo que resta del semestre, según se conoció en las últimas horas tras los exámenes médicos.

Los albos no solo pierden a Joaquín Sosa que sufrió un desgarro, sino que se suma la del portero titular, Tuto de Paul. Fernando Ortiz tendrá que reestructurar su equipo desde la portería.

La lesión de Fernando de Paul complica a Colo Colo

El arquero salió con molestias tras el duelo frente a Palestino y encendió las alarmas de inmediato en el cuerpo técnico. Durante las horas posteriores se sometió a exámenes que confirmaron un diagnóstico adverso, con un escenario complejo para el portero.

Con el paso de las horas, el panorama se volvió más claro y también más grave: el arquero deberá ser operado tras la torsión sufrida en el choque ante Palestino, lo que anticipa una recuperación extensa.

La lesión corresponde a una desinserción de uno de sus isquiotibiales, es decir, la rotura del tendón en su unión con el hueso, una condición que requiere cirugía y un largo periodo fuera de las canchas, según informó TNT Sports.

🤕🧤🏁 ¡Qué dolor, Tuto!



Por esta lesión, Fernando de Paul tuvo que dejar el campo y Gabriel Maureira hace su debut oficial en #ColoColo ante Palestino, en este #MatchdayDomingo.



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Colo Colo define reemplazo y espera parte médico

Con este panorama, el Tano Ortiz deberá resolver quién asume la titularidad en el arco. Las alternativas son Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva, quienes tendrían que asumir responsabilidad en partidos decisivos del torneo.

La baja de Fernando de Paul golpea a Colo Colo justo cuando el torneo se pone cuesta arriba, sobre todo considerano que ante Palestino perdieron la posibilidad de quedar como punteros exclusivos del Campeonato Nacional.