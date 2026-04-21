La derrota ante Palestino dejó secuelas inmediatas en el Estadio Monumental. Colo Colo perdió a tres piezas estelares y Fernando Ortiz tendrá que reestructurar obligatoriamente su once inicial para enfrentar a Universidad de Concepción este domingo.

El escenario estadístico acentúa el problema en Macul. Arturo Vidal acumuló su quinta tarjeta amarilla en apenas siete partidos, mientras que los exámenes médicos en la Clínica MEDS confirmaron el peor escenario para Joaquín Sosa: un desgarro que lo marginará de la competencia oficial por al menos dos semanas.

¿Qué jugadores de Colo Colo se pierden el partido contra la U de Concepción?

Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Fernando De Paul no estarán disponibles para el duro desafío en la Región del Biobío.

El parte médico y disciplinario obligó al cuerpo técnico a tachar de inmediato a tres baluartes tras el amargo choque por el aniversario del club. Las alarmas principales sonaron en la defensa. Los chequeos ratificaron que Sosa sufrió una rotura de fibras musculares en el gemelo derecho, un diagnóstico que lo tendrá fuera de las canchas entre dos a cuatro semanas. Si la recuperación avanza rápido, el charrúa recién podría asomar el próximo 3 de mayo frente a Coquimbo Unido.

A esta baja obligada en la última línea se suma el castigo automático del mediocampista por acumulación de cartulinas y la situación de Fernando De Paul. Aunque el portero respiró aliviado cuando se descartó un daño grave en su rodilla tras el gol anulado a Sebastián Gallegos, las dolencias musculares post partido lo sacan de la citación inmediata para evitar riesgos mayores en la temporada.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre las tarjetas amarillas recibidas en la liga?

El volante apuntó directamente contra el arbitraje de Fernando Véjar, acusando una falta de respeto a su trayectoria tras recibir su quinta amonestación.

En la zona mixta del Monumental, el mediocampista no se guardó nada y evidenció su molestia por el criterio de los jueces chilenos, considerando injustificada la sanción que lo borra de la fecha 11. “Tengo rabia. Es increíble que acá, cada patada que uno pegue o una falta chica, saquen amarilla. Y más a mí, con toda la trayectoria que tengo, con todo el camino que he hecho”, disparó Vidal ante los micrófonos.

El experimentado jugador cuestionó la rigurosidad del referato local, contrastando la situación con lo que vivió durante su carrera en el extranjero. “Vas a cualquier liga del mundo y cómo respetan a los jugadores grandes, pero aquí por cualquier cosa te sacan amarilla. Llevo siete partidos este año y me han sacado cinco amarillas. No entiendo cómo. Tampoco es que sea muy agresivo a la hora de ir”, sentenció, dejando en evidencia la tensión entre el plantel y el cuerpo arbitral.

🟨La molestia de Arturo Vidal tras la quinta amarilla que recibió hoy en la Liga de Primera. pic.twitter.com/epbmh28lon — DaleAlbo (@dalealbo) April 20, 2026

¿Quién reemplazará a los lesionados en el esquema de Fernando Ortiz?

Javier Méndez asoma como la principal opción de emergencia para ingresar a la cancha en una inédita línea de cuatro defensores.

La ausencia combinada del zaguero uruguayo y la suspensión de Vidal le desarma por completo el bloque a Fernando Ortiz. El técnico venía apostando por tres en el fondo, pero la falta de especialistas lo empuja a un retroceso táctico. Es aquí donde entra a la pizarra el central proveniente de Peñarol, quien ha sido fuertemente resistido por la hinchada y no es del total gusto del entrenador, pero que ahora asume el rol de recambio a la fuerza.

La gran duda pasa por su alarmante falta de ritmo competitivo. Méndez registra solo cuatro apariciones en todo el 2026, dividiendo su limitada presencia entre Copa Chile y la Liga de Primera, torneo donde acumula escasos minutos oficiales en cancha. Ante el nerviosismo que genera este movimiento, el cuerpo técnico evalúa otras variantes de último minuto, como centralizar a Erick Wiemberg o adelantar a Tomás Alarcón en labores de contención pura para raspar en el mediocampo.

El choque ante el “Campanil” está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas. Con un plantel mermado y un recambio defensivo sin rodaje, Ortiz se enfrenta al dilema de sostener su libreto ofensivo o ceder ante el pragmatismo que le exigen las lesiones. La interrogante queda instalada en Pedrero: ¿Logrará este improvisado plan de emergencia sostener el peso del partido sin regalar más terreno en la tabla de posiciones?