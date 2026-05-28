Datos Clave Interés peruano: Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, tiene a Javier Correa en carpeta como posible refuerzo, según El Líbero. Respuesta directiva: Jaime Pizarro descartó una salida en el corto plazo y confirmó que el delantero está considerado en el esquema de Colo Colo. Vínculo vigente: Correa tiene contrato con Colo Colo hasta fines de la temporada 2027 y acumula 12 partidos en lo que va de 2026.

Javier Correa no se mueve de Colo Colo, al menos en este mercado. Jaime Pizarro, nuevo director de la concesionaria Blanco y Negro, descartó este miércoles cualquier salida del delantero argentino en el corto plazo, luego de que trascendiera que Alianza Lima tiene al atacante en carpeta como uno de sus objetivos de refuerzo para la segunda mitad del año.

Correa acababa de confirmar su buen momento con una actuación destacada en el clásico frente a Universidad Católica, lo que encendió la atención de los clubes que monitorean su evolución. A eso se suma que el jugador tiene contrato vigente con los albos hasta fines de 2027, un escudo contractual que le otorga a Colo Colo toda la posición negociadora para frenar cualquier avance sin necesidad de ceder terreno.

¿Por qué Alianza Lima apunta a Correa?

Según informó El Líbero, el cuadro íntimo incluyó al delantero del Cacique entre sus posibles incorporaciones. Pablo Guede conoce de cerca el fútbol chileno y el perfil del atacante, y busca dotar al ataque de Alianza Lima de un jugador con experiencia en torneos sudamericanos y capacidad para rendir bajo presión competitiva.

El perfil encaja, pero la postura alba fue inmediata: “Hoy Javier es parte del plantel, parte del equipo, está absolutamente considerado en el esquema, así que veo complejo que él pudiera salir en un corto plazo”, afirmó Pizarro ante los medios.

El directivo también destacó el nivel actual del atacante: “Felicitar a Javier por su desempeño deportivo, por lo que ha sido su energía y vitalidad”, cerró el Kaiser. En Colo Colo ya atravesaron algo similar el año pasado con otro refuerzo que generó interés externo, y la postura fue idéntica.

¿Qué dicen los números de Correa en 2026?

Correa ha disputado 12 partidos con Colo Colo en lo que va de la temporada 2026, acumulando 8 goles y 1 asistencia. El registro de goles puede parecer bajo, pero el delantero aporta en dimensiones que no siempre aparecen en el plantel: presión alta, movilidad en el área y capacidad de retención en zonas de definición, aspectos que el cuerpo técnico albo valora dentro del esquema.

Resignar a Correa a mitad de año implicaría, además, salir al mercado en busca de un reemplazante de similares características, un ejercicio costoso y complejo en el contexto actual del fútbol sudamericano. Con vínculo vigente hasta 2027 y un rol consolidado en el once, la postura de Blanco y Negro tiene toda la lógica deportiva e institucional de su lado.