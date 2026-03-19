Esteban Pavez está a punto de quedarse sin entrenador: el chileno dejó Colo Colo a principios de año para irse a Alianza Lima tras el pedido de su DT Pablo Guede, el mismo que ahora está a detalles de dejar el club apenas dos meses después ante la oferta de un viejo amor que parece ser imposible de rechazar.

Esto puede complicar a Pavez, quien es titular de la mano del estratega argentino, pero ahora debe convencer a un nuevo técnico, el que ni siquiera saber quien es todavía, ya que se está destrabando la salida de Guede.

¿A dónde se va Pablo Guede tras su breve paso por Alianza Lima?

San Lorenzo fue en busca de Pablo Guede: el elenco argentino quiere sí o sí al exadiestrador de Colo Colo, luego de que Damián Ayude se fuera por malos resultados. El motivo de buscar a Guede es que fue el último director técnico que logró ser campeón con el Ciclón, aunque fue en la Supercopa Argentina en 2016.

En tierras trasandinas aseguran que solo faltan detalles para que el DT llegue al elenco de Boedo. Hay que destrabar el pago de una cláusula de salida de 300 mil dólares, monto que está dispuesto a poner de su bolsillo Guede con el afán de llegar al club de sus amores.

Además, los hinchas quieren de vuelta al entrenador, por lo que parece ser cuestión de tiempo para que termine llegando al estadio Nuevo Gasómetro, donde hace de local la escuadra de San Lorenzo.

¿Qué pasará con Esteban Pavez en Alianza Lima tras la salida de Pablo Guede?

Ahora Esteban Pavez debe ganarse el puesto con la llegada de un nuevo entrenador. De todas maneras, el chileno ha dejado buenas sensaciones en los pocos meses que lleva en Alianza Lima, pese a que estuvo lesionado por varias semanas y que llegaba con un rendimiento irregular desde Colo Colo, elenco en el que no se fue siendo aprobado por los hinchas, incluso siendo el capitán del equipo.

Ahora solo le quedan competencias locales a Alianza en esta temporada, debido a su temprana eliminación en la Copa Libertadores, situación que puede ayudar al cuadro íntimo en la lucha por destronar al tricampeón Universitario de Lima.