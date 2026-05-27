Datos Clave Interés por Javier Correa: Alianza Lima tiene al delantero en su radar para el Torneo Clausura, según el diario Líbero. Situación actual: El atacante tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2027. Rendimiento 2026: 8 goles en 587 minutos repartidos en 12 partidos esta temporada.

Javier Correa vive un gran momento en Colo Colo. Tras un inicio de temporada irregular, el delantero logró renacer futbolísticamente y hoy goza de un presente de ensueño en los albos.

Sus buenas actuaciones con la camiseta del Cacique despertaron el interés desde el exterior. Así al menos lo dieron a conocer en Perú, donde revelaron que un importante club está tras los pasos del goleador.

¿Qué club quiere a Javier Correa?

Según Líbero, la dirección deportiva de Alianza Lima tiene al delantero en carpeta como opción para reforzar su ataque en el Torneo Clausura. “El atacante actualmente milita en las filas de Colo Colo y es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje”, consignó el medio peruano, que precisó que el equipo limeño busca “romper el mercado” en el próximo período de pases.

El propio diario aclaró que por ahora no existe un ofrecimiento formal, sino solo “interés en su perfil”. Además, para que la operación pueda concretarse, el club peruano deberá liberar previamente un cupo de extranjero de cara al segundo semestre.

¿Cuál es la situación de Javier Correa en Colo Colo?

Los números de Correa en 2026 explican el interés desde el exterior. El delantero ha disputado 587 minutos en 12 partidos y ha anotado en 8 oportunidades, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del Cacique en la primera parte del año tras superar un inicio de temporada irregular.

Su contrato hasta fines de 2027 y la ausencia de cláusula de salida le dan a Blanco y Negro una posición de fortaleza ante cualquier interesado. Si Alianza Lima quiere avanzar más allá del interés declarado, deberá sentarse a negociar con la directiva albo y ofrecer una cifra que convenza al club de desprenderse de uno de sus goleadores más en forma.