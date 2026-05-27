Datos Clave Decepción financiera: Claudio Aquino no ha justificado su millonario salario mensual en Macul, perdiendo la titularidad de manera definitiva y sumando fuertes críticas tras el Clásico ante la UC. El “Plan Vélez”: Al jugador le restan seis meses de contrato, por lo que Blanco y Negro ve con muy buenos ojos usar su carta como trueque en las negociaciones que mantienen con Vélez Sarsfield por Diego Valdés. Sentencia histórica: El máximo goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, lapidó el nivel del mediocampista trasandino y aseguró públicamente que lo ve “más fuera que dentro” del Estadio Monumental.

La conformación del plantel de Colo Colo para la segunda rueda del torneo ya genera fuertes movimientos al interior del Estadio Monumental. Fernando Ortiz exige refuerzos, pero para que lleguen caras nuevas, primero deben concretarse salidas. En ese escenario, uno de los nombres más rimbombantes del mediocampo agotó todo su margen de error. La dirigencia de Blanco y Negro decidió abrirle la puerta de salida a Claudio Aquino, buscando recuperar terreno financiero y aprovechando una jugada de mercado a dos bandas con el fútbol argentino.

¿Por qué Blanco y Negro busca la salida urgente de Claudio Aquino?

El oriundo de Adrogué llegó a Macul precedido de una chapa de figura estelar, pero su nivel nunca despegó. Durante la temporada 2026, el jugador de 34 años perdió terreno y solo ha aportado dos goles en 15 partidos (711 minutos), números que no se condicen con la fuerte inversión que realiza el club.

Según información recabada por En Cancha, Aquino no solo perdió la confianza del cuerpo técnico, sino que “también perdió el crédito con la dirigencia de Blanco y Negro”. La mesa directiva considera que su aporte en cancha no justifica los cerca de 80 millones de pesos mensuales que percibe como salario, por lo que una venta anticipada es la prioridad para liberar masa salarial y darle el gusto al DT, quien solicitó un volante creativo y un extremo izquierdo para el invierno.

¿Puede Claudio Aquino ser la moneda de cambio para que Diego Valdés llegue a Colo Colo?

Con el contrato de Aquino expirando en diciembre de 2026, este mercado de pases es la última oportunidad que tiene Colo Colo para sacar provecho de su carta antes de que quede libre. Es aquí donde surge la estrategia del trueque internacional.

Tal como destapó el portal DaleAlbo, desde Argentina reportan que su ex club, Vélez Sarsfield, sigue muy de cerca la incomodidad del jugador en Chile. La jugada maestra que evalúan en el Monumental es utilizar el pase de Aquino como “moneda de cambio” en las actuales negociaciones que mantiene Blanco y Negro con el conjunto de Liniers por el volante nacional Diego Valdés, matando dos pájaros de un tiro para satisfacer las demandas de Ortiz.

La dura crítica de Esteban Paredes: “¿Con el balde?”

El paupérrimo nivel mostrado por el volante en el reciente Clásico ante Universidad Católica no solo enfureció a la hinchada, sino que sacó ronchas en los máximos referentes históricos de la institución. En su rol de comentarista, Esteban Paredes no tuvo filtros para analizar el bajón del ex Vélez y proyectó un inminente adiós.

“Las críticas en Colo Colo son fuertes. Yo a él lo veo más fuera que dentro, no sé si para el próximo semestre o ya el próximo año. Ha tenido un bajón enorme, no está con confianza, no sé si está con el balde… cuando no rindes en Colo Colo las críticas llegan por todos lados. No lo veo en el futuro como parte de Colo Colo”, sentenció de manera fulminante el último gran ídolo albo en el programa Tipsters.