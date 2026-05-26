Datos Clave El refuerzo que buscan: Colo Colo va por Diego Valdés Moneda de cambiop: Claudio Aquino puede ser parte de la operación En Vélez están dispuestos: El argentino fue campeón en el club y lo reciben felices

Colo Colo está puntero con ocho puntos de diferencia en el Campeonato Nacional 2026 y puede aumentar su ventaja antes del final de la primera rueda, por lo que todos los esfuerzos del cuerpo técnico y el plantel están en jugar los duelos ante La Serena y Cobresal para seguir en la senda positiva.

No obstante, en la dirigencia de Blanco y Negro ya piensan en la segunda parte del año y tienen definido al “refuerzo estrella” que irán a contratar: Diego Valdés. En esa operación será clave el nombre de Claudio Aquino, jugador argentino del Cacique que no ha dado el ancho en el año y medio que lleva en el club.

¿Por qué Claudio Aquino será clave para contratar a Diego Valdés en Colo Colo?

Resulta que Valdés tiene contrato hasta diciembre de 2027 en Vélez Sarsfield, club en el que ha mostrado un buen rendimiento en esta temporada. Económicamente es complejo pensar en que Colo Colo pueda comprar su pase, pero en el elenco de Liniers están abiertos a hacer un trueque con Claudio Aquino, según DaleAlbo.

El argentino fue figura en Vélez. De hecho en 2024 salió campeón con el club y fue elegido el mejor jugador de la Liga Argentina, rendimiento que no ha podido repetir ni de cerca en Macul. Ambas partes se verían beneficiados con este intercambio y los Albos de paso se libran de un cupo de extranjero, el que puede ser necesario a la hora de buscar algún delantero extremo, que son los planes de Fernando Ortiz y la dirigencia.

Ahora falta determinar si es que Aquino y Valdés quieren cambiar de aire a mitad de temporada. En el caso del chileno, ya hubo un rechazo a una oferta de U Católica porque quería seguir en el extranjero, aunque también hay versiones que indican que uno de sus sueños es jugar en el elenco Popular, club al que tampoco pudo llegar en enero de este 2026 pese a que lo buscaron.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro busca fórmular para traer a Diego Valdés, Colo Colo prepara su partido ante Deportes La Serena, el que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el estadio La Portada.

Este compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.