Salomón Rodríguez pasó del infierno al cielo en pocos meses: el delantero uruguayo dejó Colo Colo tras un paupérrimo rendimiento en 2025 y ahora 2026 ha tenido un tremendo nivel. Tanto es así, que esta jornada hizo historia en Brasil.

¿Cómo así? Resulta que Salomón anotó un gol en el empate 2-2 de Montevideo City Torque frente a Gremio en Porto Alegre, resultado que le permitió a su equipo avanzar por primera vez a los octavos de final de un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana.

Así fue el gol de Salomón Rodríguez para hacer historia en Brasil

Corrían los 36 minutos de juego en el Arena do Gremio y Salomón Rodríguez apareció con todo su olfato goleador: el delantero charrúa recibió un centro desde la izquierda y en área chica pinchó el balón para vencer al portero Weverton, quien va a estar en el Mundial 2026 con la camiseta de Brasil. Era la ventaja para el Montevideo City Torque.

Gabriel Mec empató el duelo en los 46′ para los gaúchos, Franco Pizzichillo vuelve a poner en ventaja a los visitantes en los 83′, pero Carlos Vinícius termina decretando el empate de penal en los 88′, mismo jugador que se fue expulsado más tarde en los 90+6′.

Con este resultado, el Torque terminó como líder del Grupo F con 13 unidacdes y va directo a los octavos, mientras que Gremio quedó segundo con 11 y va a los play-offs. En esa misma zona, Palestino terminó colista con tres unidades después del empate de esta jornada 1-1 frente a Deportivo Riestra.

¿Salomón Rodríguez debe volver a Colo Colo?

Sí, Salomón Rodríguez debe regresar a fines de este 2026 a Colo Colo, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2027 con el elenco albo.

De todas maneras, la idea del Cacique es que el jugador se valorice para venderlo y recuperar la cifra superior al millón de dólares que invirtieron en él durante 2025.

En todo caso, los 10 goles que ha convertido en 21 partidos le hubieran venido bien al elenco popular en esta temporada, por lo que más de algún dirigente debe estar pensando la remonta posibilidad de que el jugador se quede para el próximo año.