Datos Clave El llamado telefónico: Palacios se comunicó con su círculo cercano para expresar su deseo indeclinable de salir de Boca y arribar nuevamente al Estadio Monumental para la segunda rueda. Semestre en blanco: El extremo no disputa un partido oficial desde diciembre de 2025, tras someterse a una operación por una sinovitis crónica en su rodilla derecha a fines de febrero. Confirmación presidencial: El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó públicamente que mantuvo contactos recientes con el atacante, aunque aclaró que el mercado se analizará en las próximas semanas.

El mercado de fichajes de invierno promete sacudir las oficinas del Estadio Monumental. Las alarmas se encendieron luego de que trascendiera el desesperado intento de Carlos Palacios por dejar atrás su amargo presente en Boca Juniors. El atacante nacional, quien no ha sumado un solo minuto oficial en todo el 2026, quiere forzar su salida de Argentina y ya inició los contactos preliminares para sellar su esperado regreso a Colo Colo.

“Quiero jugar en Colo Colo”: ¿Cómo se gesta la salida de Carlos Palacios desde Boca Juniors?

El deseo del futbolista de 23 años es claro: quiere salir de La Bombonera. La información fue destapada por el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien reveló los movimientos del jugador de cara a la próxima apertura del libro de pases.

“Preguntando respecto a esta posibilidad, Carlos Palacios se comunicó con alguien de su circulo cercano y le dijo ‘yo quiero salir de Boca Juniors y quiero jugar en Colo Colo la próxima temporada’”, detalló el reportero.

Sin embargo, el gran obstáculo será la postura de la dirigencia “Xeneize”. Boca Juniors es dueño de su carta y no tiene intenciones de regalar su inversión. Según detalló el mismo medio, en Argentina “quieren dinero, nada de préstamo”, por lo que Blanco y Negro tendría que preparar la billetera para comprar el pase si desea repatriarlo.

El calvario médico: ¿Por qué Carlos Palacios no juega en Argentina?

El desesperado llamado de Palacios tiene un fuerte trasfondo deportivo. El jugador cerró la primera mitad del año sin jugar un solo minuto de manera oficial. Para encontrar su última aparición en cancha hay que remontarse al 7 de diciembre de 2025, en la derrota 1-0 frente a Racing Club.

Su ausencia prolongada se debe a una sinovitis crónica en su rodilla derecha. Tras intentar llevar un tratamiento conservador, el extremo debió someterse a una operación el pasado 23 de febrero. Aunque ya se integró a los trabajos con el resto del grupo, el cuerpo técnico lo dejó fuera de la convocatoria para el reciente duelo ante Universidad Católica, cerrando un semestre para el olvido.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre el posible retorno de Carlos Palacios a Colo Colo?

Los rumores tomaron peso oficial luego de que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara que ya existen puentes tendidos entre la concesionaria y el futbolista que milita en Argentina.

Tras la reciente victoria del Cacique, el timonel albo reconoció los contactos, aunque pidió cautela respecto a los tiempos del mercado: “El otro día hablé con Carlos Palacios porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, sentenció el empresario, dejando la puerta abierta para el gran golpe del invierno.