Datos Clave Entrenamiento previo: TyC Sports informó que Palacios “formó parte de la práctica de fútbol de este lunes y tiene muchas chances de formar parte de la nómina.” Reporte periodístico: El periodista argentino Nicolás Ambrogi informó que el chileno no será considerado para el duelo del jueves ante la UC. Regreso proyectado: El Clausura argentino arranca entre el 10 y 11 de julio, lo que marcaría siete meses sin actividad oficial.

Carlos Palacios no estará en la convocatoria de Boca Juniors para el partido del jueves 28 de mayo ante Universidad Católica por la fecha 6 del Grupo D de Copa Libertadores. Así lo reportó el periodista argentino Nicolás Ambrogi, pese a que horas antes TyC Sports había confirmado que el delantero chileno “formó parte de la práctica de fútbol de este lunes y tiene muchas chances de formar parte de la nómina.” La lista oficial del cuadro xeneize aún no se ha publicado.

La ausencia tiene peso directo sobre el partido: Boca necesita ganar para desplazar a Cruzeiro y a los propios cruzados en la tabla del Grupo D y asegurar su clasificación. Un empate o una derrota deja al cuadro xeneize directamente eliminado de la fase grupal. El técnico Claudio Úbeda deberá resolver esa final anticipada sin el jugador por el que el club pagó US$5 millones a Colo Colo en el mercado invernal de 2024.

Oficialmente Carlos Palacios no sumará minutos hasta la reanudación de la competencia post mundial. No jugó en lo que va de 2026. pic.twitter.com/mwMU6BmWO3 — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) May 26, 2026

¿Por qué Palacios no estará ante la UC pese a entrenar?

Que Palacios haya completado la práctica del lunes no garantizaba su citación. La sinovitis que derivó en la operación del 23 de febrero de 2026 dejó al chileno sin ritmo competitivo durante todo el primer semestre, y los cuerpos técnicos suelen ser cautelosos al reintegrar jugadores que llevan meses sin minutos oficiales en partidos de máxima exigencia. El último partido que disputó fue el 7 de diciembre de 2025, cuando completó los 90 minutos ante Racing en las semifinales del torneo argentino, derrota por la mínima que marcó el inicio de su calvario.

Con siete meses sin actividad y un partido de eliminación directa en juego, Úbeda optó por no arriesgar. La decisión tiene lógica desde lo físico, pero deja a Boca sin su principal desequilibrio individual en el momento en que más lo necesita.

¿Cuándo vuelve Palacios a jugar en Boca?

El calendario sitúa el regreso de Carlos Palacios en el inicio del Clausura argentino, programado entre el 10 y 11 de julio. Ese escenario lo dejaría con exactamente siete meses sin minutos oficiales, el paréntesis más largo de su carrera. En Argentina, el atacante acumula 3 goles y 4 asistencias en 36 partidos, números que aún no justifican la inversión pero que el club no tiene apuro por resolver: su contrato con Boca Juniors se extiende hasta diciembre de 2029.

El partido ante Universidad Católica se jugará este jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, con transmisión por ESPN y Disney+. El árbitro designado es el colombiano Wilmar Roldán.