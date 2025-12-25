Carlos Palacios vive un momento soñado a nivel personal, ya que anunció en Navidad que será padre por primera vez junto a su pareja, generando una gran sorpresa en sus fanáticos.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, algo que llega a darle un nuevo giro a su vida, pero a la vez una tremenda motivación para seguir mejorando como jugador y persona, luego de un irregular 2025 en Boca Juniors.

🥰 El emotivo mensaje de Carlos Palacios por su primer hijo

Mediante su Instagram Carlos Palacios mostró una foto besando el vientre de su pareja y expresó: “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porototit@”.

“El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, añadió con gran alegría.

Esto da cuenta de un tremendo cambio de vida para el jugador en tan solo un año, que es el tiempo que lleva jugando en Boca y viviendo en Argentina.

⚽ En lo deportivo, Carlos Palacios espera un mejor 2026 en Boca Juniors

El primer año de Carlos Palacios en Boca Juniors tuvo oportunidad de mejora. La Joya tuvo la confianza de sus entrenadores, pero no logró mostrar todo su potencial, aunque sí logró dar a conocer chispazos de su talento en algunos partidos, principalmente en La Bombonera.

De todas maneras, la probable ratificación del DT Claudio Úbeda en Boca le abre posibilidades de partir como titular en 2026. El estratega confía en él y Palacios le ha respondido con compromiso y mayor esfuerzo físico en la cancha, una posición de volante por la banda que le obliga a tener más recorrido.

Junto con esto, cuenta siempre con el respaldo de Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del elenco xeneize, quien lo ve como uno de sus sucesores en el club, debido a que admira la forma de jugar que tiene el chileno y, por supuesto, su tremendo talento.

