Pese a estar alejado de las canchas las últimas semanas por una dura lesión, el delantero chileno despertó el fuerte interés de un importante equipo del viejo continente.

El exjugador de Colo Colo podría abandonar Argentina en las próximas jornadas, ya que un millonario club europeo viene a buscarlo con todo.

El equipo europeo que quiere fichar a Carlos Palacios

El presente de Carlos Palacios en Boca Juniors no ha sido el esperado durante los últimos meses. Tras su último partido ante Racing el pasado 7 de diciembre del año pasado, el atacante nacional tuvo que pasar por el quirófano debido a una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos meses.

Sin embargo, estas complicaciones físicas no han sido impedimento para que su nombre vuelva a sonar con fuerza en el mercado de fichajes internacional. Según trascendió durante las últimas horas, el talento del chileno captó la atención del Zenit de San Petersburgo, el actual monarca y club más dominante del fútbol ruso.

¿Qué dijeron en Argentina sobre el posible fichaje de Palacios a Europa?

La información fue revelada desde Argentina por el reconocido periodista Rodolfo Cingolani en la cadena TyC Sports, quien remeció el ambiente xeneize al detallar que el cuadro europeo viene con todo para hacerse con la carta de la “Joya”.

“A Carlos Palacios lo van a venir a buscar en estos días, por eso tiene que jugar para mostrarse. Lo buscan del Zenit de San Petersburgo”, aseguró el comunicador trasandino, dejando en claro que, pese a estar en plena fase de rehabilitación médica, los emisarios rusos ya tienen en la mira al exjugador de Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre.

Carlos Palacios podría dejar Argentina / Iconsport

El primer salto de Carlos Palacios al fútbol europeo

En caso de concretarse la operación, Carlos Palacios viviría su primera experiencia en el fútbol europeo. El delantero formado en Unión Española ya ha tenido pasos por ligas importantes del continente americano, defendiendo a clubes como Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama, Colo Colo y Boca Juniors.

El Zenit, además, es uno de los equipos con mayor poder económico en Rusia y suele pelear regularmente por los títulos de su liga.

Por ahora, el atacante chileno continúa enfocado en su recuperación en Boca Juniors, mientras en el mercado de fichajes comienzan a aparecer interesados en quedarse con los regates y el talento de la llamada “Joya”.