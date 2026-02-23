Carlos Palacios no ha podido debutar en este 2026 con Boca Juniors. La sinovitis en su rodilla derecha lo marginó desde la pretemporada y encendió las alarmas entre los hinchas xeneizes. En medio de un irregular arranque en el Torneo Apertura, el ex Colo Colo decidió pasar por el quirófano para dejar atrás definitivamente la molestia.

Y tras la intervención, rompió el silencio con un mensaje que rápidamente se viralizó.

¿Qué le pasó a Carlos Palacios y por qué fue operado en Boca Juniors?

Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente por una sinovitis en la rodilla derecha. La dolencia lo afectaba desde el inicio de la pretemporada y le impedía entrenar con normalidad junto al plantel. Según el parte médico entregado por Boca Juniors, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones.

El objetivo fue limpiar la zona afectada para permitir una recuperación completa. La sinovitis es una inflamación de la membrana sinovial de la articulación, que provoca dolor e hinchazón. En su caso, el tratamiento quirúrgico fue la mejor opción para acelerar el retorno competitivo.

El mensaje de Carlos Palacios tras la operación

El volante utilizó sus redes sociales para entregar tranquilidad. “Gracias a Dios, la operación salió todo bien. Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso”, escribió en su cuenta de Instagram. El mensaje fue interpretado como una señal positiva tanto para Boca como para los seguidores chilenos que siguen su carrera.

Palacios no ha podido sumar minutos oficiales en 2026, lo que aumentaba la preocupación. En Argentina ya se hablaba de la necesidad de su regreso, considerando el bajo rendimiento ofensivo del equipo en el arranque del campeonato.

¿Cuánto tiempo estará fuera Carlos Palacios en Boca Juniors?

El plazo estimado de recuperación es de al menos 45 días. Durante ese período deberá cumplir reposo y posteriormente iniciar trabajo físico progresivo antes de volver a entrenar con balón. El calendario indica que su regreso podría darse en la recta media de la Liga Argentina, dependiendo de la evolución médica.

En Boca esperan que su retorno entregue variantes ofensivas y mayor creatividad. Para Palacios, este 2026 comenzó cuesta arriba, pero tras la operación exitosa, el mensaje es claro: la recuperación ya empezó y la ilusión de volver a las canchas está más viva que nunca.