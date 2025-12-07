Racing derrotó por 1-0 a Boca Juniors en el estadio La Bombonera y avanzó a la gran final del Torneo de Clausura 2025 de la Liga Profesional AFA de Argentina, ratificando la gran campaña de la mano del DT Gustavo Costas.

Carlos Palacios fue titular el Boca, pero no pudo llevar al equipo a la final de la competición. Williams Alarcón estuvo todo el partido en la banca en los Xeneizes, al igual que Gabriel Arias en la Academia.

El gol del duelo de Boca Juniors vs Racing por la Liga Argentina 2025

El único gol del partido lo hizo Adrián “Maravilla” Martínez en los 75 minutos de juego para Racing, tanto que fue un golpe letal e irremontable para Boca Juniors en su casa.

El partido fue parejo en su generalidad, pero con una escuadra Xeneize que no aprovechó las oportunidades que tuvo y eso se paga muy caro contra un elenco de la jerarquía y la mística como el de Costas.