Liga argentina
¿Quién es Mateo del Blanco? El prometedor jugador argentino que asoma como refuerzo para la U. de Chile
Huracán amargó a Independiente de Loyola, Cabral y Galdames, y clasificó a la final del Apertura argentino
¡Batacazo! El River de Paulo Díaz y Tapia es eliminado del Apertura argentino por el sorpresivo Platense
Boca Juniors 1-0 Barracas Central por el Torneo Apertura 2025: resumen, goles, resultado y estadísticas
Cobertura de la Liga Profesional de Argentina: fixture, resultados, tabla, equipos históricos como Boca, River y toda la pasión del fútbol argentino.