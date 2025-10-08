Liga argentina

Felipe Loyola rompe el silencio: su dura travesía hasta volver al gol en Independiente

VIDEO: el chileno Iván Morales anotó el gol más importante de su carrera ante River Plate

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles / ©Photosport.

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a Boca Juniors y al mundo del fútbol
El fútbol está de luto: dolor en la U de Chile por la muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo preocupa en Boca Juniors: el silencio que inquieta y el apoyo de sus jugadores

El martirio que viven los chilenos de Independiente en la Liga Argentina

Un poderoso de Brasil hizo millonaria oferta por Felipe Loyola y ESTO respondió Independiente

Clausuran el estadio de Independiente tras el brutal linchamiento contra hinchas de la U de Chile

Independiente no logra escapar de su mala racha y llega con muchas dudas al duelo con U de Chile

Felipe Loyola rescata a Independiente de comenzar con un tropezón en la liga argentina

Dos chilenos fueron campeones en Argentina

Felipe Loyola tiene en “guerra” a dos equipos del fútbol argentino

River pone primera: la importante decisión que tomó para fichar a Cepeda

Diego Valdés termina con su teleserie mexicana y llega al fútbol argentino

¿Quién es Mateo del Blanco? El prometedor jugador argentino que asoma como refuerzo para la U. de Chile

Si lo quieren, habrá que pagar: Esta es la suculenta cifra que pide Independiente por Felipe Loyola

Cristián Zavala se queda en el Estadio Monumental: Colo Colo dice no a Newell’s

¡Chileno campeón! Platense le arrebata el título a Huracán en el Apertura del fútbol argentino

¿Se va o se queda? La decisión que tomó Colo Colo por la oferta a Cristián Zavala

Huracán amargó a Independiente de Loyola, Cabral y Galdames, y clasificó a la final del Apertura argentino

¡Batacazo! El River de Paulo Díaz y Tapia es eliminado del Apertura argentino por el sorpresivo Platense

Con Carlos Palacios como protagonista: Boca Juniors fue eliminado a manos de Independiente

Felipe Loyola brilla en Independiente y se acerca al esperado duelo de chilenos contra Boca Juniors

A Carlos Palacios lo acusan de irse de fiesta en Argentina

Un brillante Paulo Díaz encamina a River Plate a los cuartos de final del Apertura argentino

Duelo de chilenos en Argentina: Boca Juniors e Independiente se enfrentan en cuartos de final

A Boca Juniors le costó en demasía clasificar a cuartos de final en Argentina

¿Llegarán ‘picados’ al partido con Colo Colo? Racing fue eliminado en Argentina

Atención Colo Colo: Vélez sigue apuntando al retorno de Claudio Aquino

¿Loyola al Bayern Múnich? En Independiente le bajan el perfil al supuesto bombazo europeo

Estudiantes sufrió un duro golpe previo al duelo ante U de Chile por Copa Libertadores

¿Se juntará con otros chilenos? El nuevo club interesado en Gonzalo Tapia

Desde Alemania frenan el entusiasmo por el posible fichaje de Felipe Loyola en Bayern Munich

¿Primera amenaza para Colo Colo? Club argentino busca repatriar a Claudio Aquino

¿Se reencuentra con Palacios? Gustavo Quinteros es el máximo candidato a ser el nuevo DT de Boca

Palacios sin DT: Fernando Gago fue despedido de Boca

Pintaba como una gran jornada para los chilenos de Independiente y terminó para el olvido

Hinchas de San Lorenzo expulsan a la fuerza a persona que lanzó bomba de estruendo

10 recordados clásicos entre River Plate y Boca Juniors con presencia de chilenos

Se quedaron con las ganas: El Independiente de los chilenos sufre la suspensión de su partido

Le vieron sólo el número: Mastantuono genera locura mundial con su golazo en River

Gonzalo Tapia y una nueva oportunidad en River Plate mientras suena en un club de la MLS

Paulo Díaz y todas la malas en un instante: gol en contra, desgarro y se pierde el clásico

Deja atrás el castigo: Carlos Palacios vuelve al gol para mantener líder a Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 Barracas Central por el Torneo Apertura 2025: resumen, goles, resultado y estadísticas

Otro que brilla fuera de La Roja: Galdames marca y mantiene a Independiente como líder

Vuelco: La dirigencia de Boca cuestiona a Gago por el caso Palacios

“Uno de los mejores”: En Argentina se rinden ante el rendimiento de Felipe Loyola

