Damián Pizarro tuvo un debut soñado con la camiseta de Racing: el chileno hizo sus primeras armas en la Academia en el duelo contra Atlético Tucumán que terminó 3-0 a favor de su equipo por la Fecha 8 del Torneo de Apertura de la Liga Argentina.

El formado en Colo Colo, quien no pudo regresar a Macul a principios de año, dio una asistencia en su primer partido en el elenco argentino, asegurándose el tener más posibilidades por parte de Gustavo Costas.

VIDEO: La gran asistencia de Damián Pizarro en Racing

Corría el minuto 35 de juego y Duván Vergara convirtió el primero de Racing contra Atlético Tucumán: el pase fue un taco genial de Damián Pizarro que permitió al anotador del gol avanzar sin frenos por la banda izquierda para marcar ante la salida del portero rival.

¡GOLAZO DE LA ACADEMIA! Jugada de toda la cancha de Racing y gran definición de Vergara para el 1-0 ante Atlético Tucumán en la fecha 8 de la Zona B del #TorneoApertura. pic.twitter.com/QHhSoWXUeC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

El propio Vergara convirtió el segundo en los 81′ y Santiago Solari el tercero en los 90+5′.

Esto es una gran noticia para un jugador chileno que hace rato no era protagonista en el extranjero. En la Academia estaba siendo esperado por parte de Costas, quien buscaba su mejor forma física antes de hacerlo debutar, aunque en nuestro país había pocas esperanzas en esta nueva experiencia de Pizarro, por lo que tapa algunas bocas.

Damián Pizarro deja atrás una pésima experiencia en Europa

Damián Pizarro empieza a olvidarse de una pésima experiencia en Europa, con dos pasos para el olvido en Udinese de Italia y Le Havre de Francia, done no pudo anotar goles ni dar asistencias, siendo desechado en ambas instituciones.

Contando ambos elencos, Pizarro jugó apenas cinco partidos, por lo que busca reverdecer laureles en su retorno a Sudamérica. El jugador está a préstamo desde la escuadra de Údine.

El portazo de Colo Colo a Damián Pizarro a principios de este 2026

Damián Pizarro tuvo la posibilidad de volver a Colo Colo en el inicio de este 2026: el jugador estuvo varias semanas entrenando en Chile y en conversaciones con el Cacique. La dirigencia estaba de acuerdo con su fichaje, pero el entrenador Fernando Ortiz le cerró la puerta debido a su mal rendimiento reciente.

En la actualidad, los Albos tienen a Javier Correa y Maximiliano Romero como delanteros experimentados, además de la irrupción de Yastin Cuevas en la posición de “9”. ¿Les hace falta Damián Pizarro?