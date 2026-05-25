Nils Reichmuth entrenó por primera vez en Juan Pinto Durán este lunes bajo las órdenes de Nicolás Córdova, y en su primera aparición pública como seleccionado se expresó en español con soltura. El volante de FC Thun, nacido en Suiza pero con madre chilena, fue la gran novedad en la nómina de La Roja para los amistosos ante Portugal y RD Congo, y sus palabras desarmaron cualquier barrera idiomática desde el primer momento.

La convocatoria de Reichmuth tiene un peso específico que va más allá de la sorpresa: FC Thun acaba de consagrarse campeón de la liga suiza y disputará las fases previas de la Champions League la próxima temporada. Córdova buscó un mediocampista en plena cima competitiva, recién coronado y con fútbol europeo garantizado en el horizonte.

¿Por qué Reichmuth habla el español?

Reichmuth tiene madre chilena, y ese lazo familiar mantuvo vivo el idioma pese a que su formación futbolística se desarrolló íntegramente en Suiza. En su primera conversación con el equipo de comunicaciones de La Roja, el volante se desenvolvió sin intérprete ni tropiezos, lo que aceleró su integración al grupo desde el día uno. “Estoy muy contento de estar aquí, es como un sueño. El equipo me trata muy bien y me hacen los días más fáciles”, señaló el jugador.

La visita anticipada de Córdova a Suiza también fue decisiva: “Cuando vino Nicolás a Suiza me explicó cómo quería jugar y la formación. Creo que estaba muy preparado para llegar aquí”, contó Reichmuth.

¿Cómo juega Reichmuth en el mediocampo?

El propio suizo-chileno trazó su perfil con precisión: “Mi posición favorita es el mediocampo, más hacia la derecha, para poder salir hacia el medio con mi pie izquierdo. Pienso que soy un jugador con mucha técnica, pero también miro a mis compañeros y tengo una buena pegada”.

Sobre la convocatoria, Reichmuth no ocultó la sorpresa, pero sí la preparación: “Estaba sorprendido, pero muy feliz y orgulloso de representar a mi país. Estoy contento por mis primos que también están muy felices”. Y al momento de proyectarse en La Roja, el mediocampista evitó los lugares comunes: “Yo miro el día a día, pero después también quiero ganar siempre con el equipo; clasificar a los grandes torneos, eso también es un objetivo”, cerró tras el entrenamiento del lunes.

La llegada de Reichmuth instala un perfil que La Roja no había probado antes desde FC Thun: no es un jugador que busca reactivar su carrera vistiendo la camiseta de la selección, sino uno que llega desde el pick de su temporada, con un campeonato reciente y en la antesala de la Champions League. Los amistosos ante Portugal y RD Congo serán la primera prueba para que Córdova evalúe si esa apuesta rinde en cancha lo que promete en las palabras.