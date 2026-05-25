Datos Clave Partido clave: O’Higgins visita a Millonarios por el Grupo C. Transmisión: DSports, DGO y Amazon Prime Video. Horario: Martes 26 de mayo, 18:00 horas.

O’Higgins enfrenta este martes 26 de mayo una verdadera final en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rancagua visita a Millonarios en Bogotá desde las 18:00 horas de Chile, por la sexta y última fecha del Grupo C, con la obligación de ganar para seguir en competencia.

El Capo llega tercero con 7 puntos, uno menos que Millonarios y dos por debajo de São Paulo, líder de la zona con 9. El cuadro colombiano puede avanzar incluso con un empate, mientras O’Higgins necesita una victoria para superar a los azules y sostener sus opciones en una definición que también tendrá el cruce entre São Paulo y Boston River.

¿Qué canal transmite Millonarios vs O’Higgins EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 DSports 610 / 1610 HD

📲 DGO

📲 Amazon Prime Video

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Millonarios vs O’Higgins?

Se juega este martes 26 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Martes 26 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio El Campín, Bogotá

El duelo corresponde a la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. En Colombia está programado para las 17:00 horas locales.

¿Dónde ver Millonarios vs O’Higgins ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Para acceder:

Ingresa con tu cuenta activa.

Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Millonarios vs O’Higgins?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

DSports

DGO

Amazon Prime Video

👉 También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, formaciones, estadísticas y análisis.

Formación de Millonarios vs O’Higgins

XI Millonarios

Diego Novoa; Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo Viveros, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leo Castro.

XI O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Árbitros designados para Millonarios vs O’Higgins

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Asistente 1: Juan Belatti (Argentina)

Asistente 2: Pablo González (Argentina)

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (Argentina)

VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

AVAR: Lucas Novelli (Argentina)

Asesor: Dionisio Ruiz (Colombia)

Quality Manager: César Escano (Perú)

¿Cómo llegan Millonarios vs O’Higgins a la Copa Sudamericana?

O’Higgins llega obligado a ganar para seguir con vida en el Grupo C.

El equipo chileno quedó tercero con 7 puntos después de caer 3-2 ante Boston River en Uruguay. La derrota golpeó fuerte porque el cuadro uruguayo consiguió su primer triunfo del grupo y ya no tenía opciones reales de clasificación, mientras el Capo quedó sin margen para la última fecha.

Pese a eso, O’Higgins todavía depende de una cuenta directa: si vence a Millonarios en Bogotá, supera al equipo colombiano en la tabla. El antecedente alimenta la ilusión, porque en la primera fecha el cuadro rancagüino derrotó 2-0 a los azules, con una actuación que le permitió arrancar firme en el grupo.

Arnaldo Castillo aparece como uno de los nombres a seguir en el equipo chileno. El delantero suma dos goles en la competición y uno de ellos fue precisamente ante Millonarios, en el triunfo de la primera rueda.

Millonarios llega con ventaja y con dos resultados posibles para avanzar.

El equipo colombiano suma 8 puntos y quedó muy bien ubicado tras empatar 1-1 ante São Paulo. Luciano abrió la cuenta para el cuadro brasileño a los 8 minutos, pero Jorge Hurtado igualó a los 35’ del segundo tiempo y dejó a Millonarios con la clasificación en sus manos.

El cuadro de Fabián Bustos puede avanzar con un empate ante O’Higgins. Si gana, además, puede terminar primero del Grupo C si São Paulo no derrota a Boston River. Su presente reciente también lo respalda: llega con una racha positiva de resultados y con Rodrigo Contreras como principal carta ofensiva.

Contreras suma cuatro goles en la competición, incluida la fase previa, y es uno de los jugadores más determinantes del equipo azul. Millonarios llega con ventaja, pero no con margen total: una derrota lo puede sacar de carrera si O’Higgins logra imponerse en El Campín.

¿Cómo está la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana?

São Paulo lidera con 9 puntos, pero Millonarios y O’Higgins llegan con opciones en una definición directa.

São Paulo: 9 puntos

Millonarios: 8 puntos

O’Higgins: 7 puntos

Boston River: 3 puntos

La última fecha tendrá dos partidos en paralelo: São Paulo vs Boston River y Millonarios vs O’Higgins. El Capo necesita ganar en Bogotá para superar a Millonarios. Un empate o una derrota lo dejarán fuera de la pelea por avanzar.

¿Qué necesita O’Higgins para clasificar en la Copa Sudamericana?

O’Higgins necesita ganarle a Millonarios en Bogotá para seguir en competencia.

La cuenta del equipo chileno no tiene dobles lecturas: debe sumar de a tres. Con un triunfo llegaría a 10 puntos y superaría a Millonarios, que quedaría con 8. Eso le permitiría asegurar, al menos, terminar por encima del cuadro colombiano en la tabla.

El primer lugar dependerá también de lo que haga São Paulo ante Boston River. Si el equipo brasileño gana, terminará líder del grupo. Si tropieza, una victoria de O’Higgins podría abrir una pelea mayor por la cima, aunque el objetivo inmediato del Capo es meterse en zona de clasificación.

Con un empate, O’Higgins llegaría a 8 puntos y quedaría igualado con Millonarios, pero no le alcanzaría para superarlo en la tabla. Con una derrota, quedará eliminado.

¿Qué necesita Millonarios ante O’Higgins?

Millonarios clasifica si gana o empata ante O’Higgins.

El equipo colombiano llega segundo con 8 puntos y depende de sí mismo. Una victoria lo dejaría con 11 unidades y con opción de terminar primero si São Paulo no gana su partido. Un empate lo llevaría a 9 y le bastaría para mantenerse por encima de O’Higgins.

La única amenaza directa para Millonarios es perder. Si cae en Bogotá, O’Higgins lo superará en la tabla y el equipo colombiano quedará condicionado por el cierre del grupo. Por eso, aunque tiene dos resultados a favor, el partido sigue siendo una final.

En resumen

Millonarios vs O’Higgins se juega este martes 26 de mayo.

El partido será a las 18:00 horas de Chile.

Se disputará en el Estadio El Campín, Bogotá.

Transmiten DSports, DGO y Amazon Prime Video.

O’Higgins está tercero con 7 puntos y necesita ganar.

Millonarios suma 8 y clasifica si gana o empata.

São Paulo lidera el Grupo C con 9 puntos.

Darío Herrera será el árbitro del partido.

O’Higgins llega a Bogotá sin espacio para administrar. El Capo ya le ganó a Millonarios en Rancagua, pero ahora necesita repetir el golpe fuera de casa, en un escenario mucho más pesado y con la clasificación colgando de 90 minutos.