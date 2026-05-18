O’Higgins visitará a Boston River este miércoles 20 de mayo, desde las 18:00 horas, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en Montevideo y será clave para el equipo chileno, que llega con siete puntos y todavía metido de lleno en la pelea por la clasificación. Boston River, en cambio, aparece último en el grupo, sin puntos tras cuatro partidos.

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Boston River Sin Comenzar O'Higgins

Previa del partido Boston River vs O’Higgins

O’Higgins llega a este partido con una oportunidad importante para sostenerse en la pelea del Grupo C. El equipo chileno suma siete puntos después de cuatro fechas y viene de igualar 0-0 ante São Paulo en Rancagua, en un duelo clave de cara a la definición de la zona.

En ese partido, el cuadro rancagüino intentó buscar el triunfo durante el segundo tiempo, empujado por su gente, pero la falta de claridad en la definición le impidió quedarse con los tres puntos. Aun así, el empate le permitió mantenerse muy cerca del líder y seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por avanzar.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio también tiene a favor el antecedente directo ante Boston River. En la ida, disputada el 28 de abril en el Estadio El Teniente, ganó 2-0 con goles de Martín Sarrafiore a los 4 minutos y Francisco González a los 59’, en un partido que logró encaminar temprano y cerrar con autoridad en el complemento.

Pronóstico Boston River vs O’Higgins / © Imago

Boston River, por su parte, llega muy comprometido. El equipo uruguayo aparece último en el Grupo C, sin puntos tras cuatro partidos, con dos goles a favor y ocho en contra. Su campaña continental ha sido muy difícil y la derrota 4-2 ante Millonarios en Montevideo terminó de dejarlo sin margen.

En ese duelo, Millonarios sorprendió con una actuación contundente y un Rodrigo Contreras imperial, autor de dos goles en la victoria del equipo colombiano. Ese resultado dejó a los dirigidos por Fabián Bustos a solo un punto de São Paulo y aumentó todavía más la presión sobre O’Higgins en la pelea por la clasificación.

Boston River viene de ganar 4-1 a Cerro por el Campeonato Uruguayo, resultado que puede darle algo de aire anímico antes de volver al plano internacional. Sin embargo, en Copa Sudamericana todavía no logra sumar y necesita cambiar por completo su rendimiento si quiere cerrar la fase de grupos con una mejor imagen.

El Grupo C está completamente abierto en la parte alta. São Paulo lidera con ocho puntos, mientras O’Higgins y Millonarios tienen siete. Por eso, el duelo en Montevideo puede ser determinante para el equipo chileno, especialmente considerando que en paralelo São Paulo recibirá a Millonarios en un choque directo.

Tabla de posiciones del Grupo C

São Paulo: 8 puntos

O’Higgins: 7 puntos

Millonarios: 7 puntos

Boston River: 0 puntos

Así llegan Boston River y O’Higgins

Boston River llega con una racha reciente irregular en todas las competiciones. En sus últimos cinco partidos registra dos victorias y tres derrotas, con triunfos ante Cerro y Central Español, pero caídas ante Deportivo Maldonado, Millonarios y O’Higgins.

En la Copa Sudamericana, su campaña ha sido muy compleja: cuatro partidos, cuatro derrotas, dos goles a favor, ocho en contra y una diferencia de gol de -6. Esa fragilidad defensiva ha sido uno de los principales problemas del equipo uruguayo en la fase de grupos.

O’Higgins, en cambio, llega con mejores números continentales. El Capo de Provincia suma dos victorias, un empate y una derrota en el Grupo C, con cuatro goles a favor, dos en contra y una diferencia de +2.

En sus últimos cinco partidos, el equipo chileno registra tres victorias, un empate y una derrota. Antes de caer 1-0 ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, había igualado con São Paulo, vencido a Boston River, derrotado a Ñublense y superado a Cobresal.

Rendimiento reciente

Boston River, todas las competiciones:

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Boston River, Copa Sudamericana:

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O’Higgins, todas las competiciones:

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O’Higgins, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Boston River vs O’Higgins / © Imago

O’Higgins debería apostar por una estructura competitiva para este partido, con Omar Carabalí en el arco y una línea defensiva integrada por Felipe Faúndez, Nicolás Garrido y José Movillo.

En el mediocampo, Leandro Díaz, Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello aparecen como piezas importantes para sostener el equilibrio y darle salida al equipo. Más arriba, Martín Sarrafiore y Francisco González asoman como cartas determinantes, considerando que ambos anotaron en el triunfo de la ida ante Boston River.

Arnaldo Castillo sería la referencia ofensiva del Capo de Provincia, en un partido donde O’Higgins necesita combinar orden defensivo con eficacia para aprovechar la crisis continental del rival.

Boston River, por su parte, tendría a Juan González en portería, con una defensa compuesta por Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto y Lautaro Vázquez.

En el mediocampo, Gonzalo Reyna, Andy López, Federico Dafonte, Gastón Ramírez y Yair González buscarían darle volumen al equipo uruguayo, mientras que Francisco Bonfiglio sería la principal carta de ataque.

El equipo local llega sin puntos en el grupo, pero con la obligación de competir mejor ante su gente. La victoria reciente por 4-1 sobre Cerro puede funcionar como impulso, aunque en la Copa Sudamericana su rendimiento ha estado lejos de ser suficiente.

Posibles formaciones Boston River vs O’Higgins

Boston River:

Juan González; Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto, Lautaro Vázquez; Gonzalo Reyna, Andy López, Federico Dafonte, Gastón Ramírez, Yair González; Francisco Bonfiglio.

O’Higgins:

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Movillo; Leandro Díaz; Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

Pronóstico Boston River vs O’Higgins

Nuestro pronóstico: Boston River 1-2 O’Higgins

O’Higgins llega con mayor necesidad competitiva y mejores argumentos futbolísticos para quedarse con un resultado positivo en Montevideo. El equipo chileno está metido de lleno en la pelea por la clasificación, mientras Boston River todavía no suma puntos y ha recibido ocho goles en cuatro partidos.

El antecedente de la ida también favorece al Capo de Provincia, que ganó 2-0 en Rancagua y ya demostró que puede superar al cuadro uruguayo con claridad. Aun así, Boston River viene de marcar cuatro goles en el torneo local y podría encontrar espacios jugando en casa.

Por presente, tabla y calidad ofensiva, O’Higgins aparece con ventaja para llevarse tres puntos que pueden ser decisivos en el Grupo C.

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