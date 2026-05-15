O’Higgins y U de Concepción se miden este sábado en la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, el que tendrá lugar en el Estadio El Teniente de Rancagua y en el que hay bastantes cosas en juego en distintos sectores de la tabla de posiciones.

Los Celestes ocupa el cuarto lugar con 19 puntos y buscará seguir escalando posiciones y mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que el conjunto penquista necesita reencontrarse con los triunfos para alejarse de la zona baja de la tabla, donde llega en el 12° puesto con 14 unidades.

¿Quién transmite GRATIS O’Higgins vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo de O’Higgins y U de Concepción puedes verlo totalmente GRATIS a través de la señal 13.2. Además, estará en las plataformas del 13Go y T13.cl. Junto con esto, puedes sintonizar los canales tradicionales de TNT Sports Premium en la señal de cable o TNT Sports en HBO Max vía streaming.

TV: 13.2 y TNT Sports Premium

13.2 y TNT Sports Premium Streaming: 13 Go, T13.cl y TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

O’Higgins y U de Concepción se miden este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en Rancagua por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 16 de mayo

Sábado 16 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

Árbitros de O’Higgins vs U de Concepción

Árbitro: Fernando Vejar Díaz

Fernando Vejar Díaz 1er asistente: Alejandro Molina Bravo

Alejandro Molina Bravo 2do asistente: Carlos Poblete Roa

Carlos Poblete Roa 4to árbitro: Francisco Gilabert Morales

Francisco Gilabert Morales VAR: Gastón Philippe Noriega

Gastón Philippe Noriega AVAR: Jose Retamal Silva

¿Cómo llegan O’Higgins y U de Concepción?

O’Higgins llega al partido con racha positiva tras conseguir dos victorias consecutivas en el torneo, la más reciente un triunfo 2-0 sobre Ñublense. Además, considerando Copa de la Liga, los Celestes vienen de vencer a Everton (2-1) y empatar ante Deportes Limache (1-1), lo que confirma un buen presente del equipo de Lucas Bovaglio.

U de Concepción, en tanto, llega en un momento muy complicado. El Campanil suma cuatro encuentros consecutivos sin ganar y todavía no conoce la victoria fuera de casa en esta temporada. El equipo penquista encadenó derrotas ante Deportes Limache por 3-0 y Colo Colo por 2-1 en la Liga de Primera, y tampoco pudo reponerse en la Copa de la Liga, donde empató con U Católica por 2-2 y cayó ante Cobresal por 2-1. A eso se suma la incertidumbre institucional tras la salida del entrenador Leonardo Ramos, lo que convierte este viaje a Rancagua en una prueba clave para el interino al mando del Campanil.

Formaciones de O’Higgins y U de Concepción

Formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, José Tomás Movillo; Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martín Maturana; Thiago Vecino. DT: Lucas Bovaglio.

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Jorge Espejo, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Antonio Díaz, Camilo Matter, Jeison Fuentealba; Agustín Urzi, Cecilio Waterman. DT interino: Ricardo Viveros.

O’Higgins vs U de Concepción, minuto a minuto