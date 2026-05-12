Universidad de Concepción quedó nuevamente sin entrenador. Leonardo Ramos, quien asumió en marzo pasado, dejará el Campanil para dirigir a Danubio de Uruguay, según reveló el periodista Rodri Vázquez de Sport 890.

Ante su partida, la dirigencia ya busca reemplazante y Radio ADN informó que Cristián Muñoz corre con ventaja para asumir la banca, un regreso que tendría mucho sentido: fue él quien logró el ascenso del club a Primera División la temporada pasada.

🚨 ATENCIÓN | Leonardo Ramos vuelve a su casa. Dirigirá a Danubio tras decisión de la Comisión Directiva.



📌 Esto podría desembocar en la salida de Gustavo Matosas de la dirección deportiva del equipo franjeado, en el entendido que sus candidatos eran Bruno Silva y Pablo De… pic.twitter.com/KwW5fQPsoV — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) May 12, 2026

¿Por qué Cristián Muñoz podría volver a la U de Concepción?

Muñoz conoce el club mejor que nadie. Al mando del Campanil la temporada pasada dirigió 36 partidos, con 19 triunfos, 6 empates y 11 derrotas, números que le permitieron conseguir el título de la Primera B y devolver a la U de Concepción a la máxima categoría del fútbol chileno.

Actualmente se encuentra libre tras su salida de Palestino, donde sus números estuvieron muy por debajo de lo hecho en Concepción. En 17 partidos con los árabes cosechó 5 triunfos, 4 empates y 8 derrotas. Pese a ello, logró que los árabes accedieran a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras dejar a la U de Chile en el camino.

¿Cuál es el presente de Cristián Muñoz?

Muñoz está disponible tras dejar Palestino y con el antecedente más relevante posible para este cargo: conoce el club, el contexto del equipo y sabe lo que se necesita para competir en Primera División con los recursos del Campanil.

El desafío es mayúsculo. La U de Concepción atraviesa un momento delicado en su regreso a la división de honor y suma la inestabilidad de un nuevo cambio de entrenador. Ramos llegó en marzo y su salida en mayo deja al club con poco margen para adaptarse antes de que el Campeonato Nacional entre en su tramo decisivo.

Con el Campanil en zona de riesgo y el calendario apretado, la experiencia previa de Muñoz en el club podría ser el factor diferenciador para estabilizar al equipo en el corto plazo.

¿Cuándo juega la U de Concepción?

El Campanil enfrenta a O’Higgins este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026.