Leonardo Ramos duró exactamente 48 días al mando de Universidad de Concepción. El periodista uruguayo Rodri Vázquez, de Sport 890, confirmó este martes en su cuenta de X que el técnico charrúa asumirá la conducción de Danubio, el club donde conquistó el Campeonato Uruguayo 2013-2014 y donde es considerado un histórico. Llegó el 26 de marzo y se va sin haber completado dos meses en Chile.

Su paso por el Campanil deja números para el análisis: 1 triunfo, 1 empate y 5 derrotas en 7 partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga. Con esos resultados, Universidad de Concepción acumula 14 puntos en 11 fechas y se mantiene incómoda en la zona baja de la tabla en su regreso a Primera División.

🚨 ATENCIÓN | Leonardo Ramos vuelve a su casa. Dirigirá a Danubio tras decisión de la Comisión Directiva.



📌 Esto podría desembocar en la salida de Gustavo Matosas de la dirección deportiva del equipo franjeado, en el entendido que sus candidatos eran Bruno Silva y Pablo De… pic.twitter.com/KwW5fQPsoV — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) May 12, 2026

¿Por qué Ramos llegó tan tarde y duró tan poco en la UdeC?

Todo parte con la salida de Juan Cruz Real en marzo. El argentino renunció tras seis partidos por complicaciones con su proceso de Green Card en Estados Unidos, donde tiene a su familia. La decisión la tomó mientras realizaba trámites personales en ese país y ni siquiera alcanzó a estar en la banca en el partido ante Universidad de Chile. Fue Facundo Gareca, su ayudante técnico, quien tomó el interinato y dirigió cuatro partidos mientras la dirigencia buscaba reemplazante.

Cuando Ramos aterrizó en Concepción, la tranquilidad duró poco. A días de su primer entrenamiento, el Colegio de Entrenadores denunció que el uruguayo no contaba con la licencia Conmebol Pro vigente, requisito obligatorio para dirigir en el fútbol profesional chileno. El Campanil salió al frente de inmediato: explicó que llevaba nueve días en contacto permanente con la AFA, la AUF y Conmebol, que había presentado toda la documentación requerida y que la demora en la emisión dependía exclusivamente de esos organismos. Finalmente el técnico pudo asumir, pero el episodio le complicó la entrada a Chile antes de dirigir un solo partido oficial.

¿Quién se hace cargo ahora en Universidad de Concepción?

El nombre que aparece de forma inmediata es el de Facundo Gareca. El argentino ya conoce el cargo: fue interino tras la salida de Cruz Real, luego continuó como ayudante de Ramos en los 7 partidos que el uruguayo estuvo al mando. Si la dirigencia del Campanil vuelve a recurrir a él mientras busca un nuevo entrenador, Gareca habrá ejercido el interinato dos veces en la misma temporada.

Lo que viene para Universidad de Concepción es conseguir, por tercera vez en menos de tres meses, un técnico que le dé estabilidad a un equipo que no ha podido encontrar su rumbo desde que volvió a la élite del fútbol chileno.