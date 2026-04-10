El pasado jueves una denuncia remeció a la U de Concepción. Esto porque el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile acusó a su nuevo director técnico, Leonardo Ramos, de no contar con la licencia necesaria para dirigir en nuestro país.

Sin embargo, la situación tuvo un giro durante esta jornada, puesto que el Campanil informó que su DT cuenta con la documentación requerida, por lo que podrá estrenarse en el Campeonato Nacional este fin de semana.

¿Cuál fue la denuncia contra el DT de U de Concepción?

El pasado jueves el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile, a través de su sitio web oficial, denunció que el entrenador de la Universidad de Concepción no contaba con la licencia para dirigir en el fútbol chileno.

“Actualmente el entrenador uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, requisito para los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile”, señaló el organismo.

¿Qué dijo la U de Concepción sobre la denuncia?

Tras la denuncia del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile, Universidad de Concepción emitió un comunicado para tranquilizar a sus hinchas y poner fin a las especulaciones, revelando que Leonardo Ramos tiene la licencia correspondiente y podrá dirigir al equipo este fin de semana.

“La licencia Conmebol Pro de nuestro director técnico, Leonardo Damos, ha sido otorgada por Conmebol, por lo que se encuentra plenamente habilitado para dirigir desde esta fecha en la banca del campanil”, dice el escrito.

“Creemos importante señalar que, antes de generar incertidumbre o alarma innecesaria, siempre será fundamental privilegiar la comunicación directa y la buena disposición entre las partes, principios que como club hemos mantenido permanentemente”, agregó.

Por último, el documento señaló que “Universidad de Concepción reitera su compromiso con el correcto cumplimiento de las normativas y con el desarrollo transparente de su proyecto deportivo”.

¿Cuándo juega U de Concepción?

Universidad de Concepción recibirá este domingo 12 de abril a Cobresal por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.