La Universidad de Concepción se vio envuelta en una polémica en las últimas horas luego de recibir una grave denuncia por parte del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile.

El organismo acusó que el entrenador del campanil, el uruguayo Leonardo Ramos, no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, el cual es un requisito para los entrenadores sudamericanos que no hayan hecho sus estudios en nuestro país.

¿Cuál fue la denuncia del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile contra la U de Conce?

A través de su sitio web oficial el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile denunció que el entrenador de la Universidad de Concepción, Leonardo Ramos, no cuenta con la licencia correspondiente para dirigir en el fútbol chileno.

“Actualmente el entrenador uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, requisito para los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile”, consignó.

“Cabe recordar que esta norma, está dentro de las bases de todas las competencias organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que disputan los equipos de Primera División: Liga de Primera División (artículos 7 y 52), Copa de la Liga (artículo 52) y Copa Chile (artículo 52)”, agregaron.

🇨🇱Comunicado Colegio de Entrenadores⚽

📋Información sobre DT de Universidad de Concepción

🚫Leonardo Ramos no tiene Licencia Conmebol Pro vigentehttps://t.co/I9pt0yxAAD. . — Colegio de Entrenadores (@tecnicosdfutbol) April 9, 2026

¿Por qué es importante la licencia Pro Conmebol?

De acuerdo a la denuncia del Colegio de Entrenadores, todos los directores técnicos sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile necesitan la licencia Pro Conmebol para dirigir en nuestro país.

Leonardo Ramos fue presentado el pasado 26 de marzo como nuevo entrenador de Universidad de Concepción, sin embargo, aún se espera por su debut, puesto que todavía no dirige oficialmente en la banca del campanil en el Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo juega la U de Concepción?

En medio de esta situación, Universidad de Concepción se alista para su próximo desafío en el Campeonato Nacional.

El Campanil recibirá a Cobresal el próximo domingo 12 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la novena fecha del torneo.

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