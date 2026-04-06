Huachipato goleó a U de Concepción por 5-1 en Talcahuano en el cierre de la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026 y escaló importantes posiciones, alejándose del fondo y quedando en el octavo puesto con 12 unidades, una más que el Campanil, que quedó noveno con 11.

Los Acereros venían de siete partidos sin conocer la victoria, contando los disputados en la Liga de Primera y en la Copa de la Liga, y seis de ellos perdidos, por lo que esto es un renacer para el equipo y también para su director técnico Jaime García, quien venía muy cuestionado por los hinchas.

Los goles de Huachipato vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Todo comenzó desfavorable para Huachipato: corrían apenas los seis minutos de juego y Agustín Urzi sacó un remate que dejó sin opciones al portero Christian Bravo, lo que significó la apaertura de la cuenta para U de Concepción.

La clave para los siderúrgicos fue empatar el compromiso antes del descanso: el uruguayo Santiago Silva pegó un derechazo que impactó en el vertical derecho del arco rival y después se fue al fondo de la red, batiendo a su homónimo y compatriota portero del Campanil.

En el segundo tiempo bastó que cayera un gol para que se abriera el cerrojo totalmente: Nicolás Vargas convirtió en los 67′ y desde ahí llegó el vendaval acerero, con anotaciones de Cris Martínez (70′), Maximiliano Rodríguez (79′) y Claudio Sepúlveda (83′), sentenciando un marcador humillante para la visita, pero muy reconfortante para los dueños de casa.

Estadísticas de Huachipato vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Huachipato Sin Comenzar Universidad de Concepción

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Concepción?

Huachipato vuelve a la cancha en apenas cuatro días más: visita a O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua este viernes 10 de abril a las 20:00 horas por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, U de Concepción retoma la acción el domingo 12 de abril a las 20:00 horas ante Cobresal, de local en el estadio Ester Roa Rebolledo, en el epílogo de la jornada dominicial del torneo.