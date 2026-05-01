Deportes Concepción y Huachipato chocarán el próximo lunes 4 de mayo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción a partir de las 20:30 horas, en el duelo válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. Este enfrentamiento puede ser la última opción de los dos clubes de volver a competir por la primera posición y escapar de los últimos lugares, donde en la primera rueda ambos solo lograron cosechar un punto.

En la disputa del Grupo C, el León de Collao se encuentra último con solamente un punto, pero su diferencia de -3 goles lo mantienen como colista del grupo. Por su parte, los Acereros también se encuentran con una unidad, pero con una diferencia de -2 que lo dejan en el penúltimo lugar. El único punto cosechado por ambas escuadras fue un empate entre ellos en la primera jornada. Los dos equipos se encuentran al borde de quedar sin chances de pasar a la siguiente fase, ya que Colo Colo y Coquimbo Unido comparten el liderato con 7 puntos.

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs Huachipato?

El duelo entre Dep. Concepcióny Huachipat se transmitirá por TNT Sports Premium y también con opción de ver por streaming por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Huachipato?

Fecha: Lunes 4 de mayo.

Lunes 4 de mayo. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

El juez central del encuentro será Matías Assadi, y será asistido por Jean Araya y Cristian Cerda, mientras que el cuarto árbitro será Manuel Vergara. El encargado de manejar el VAR será Reinerio Alvarado, acompañado en de Mario Salvo en el AVAR.

Cómo llegan Concepción y Huachipatoa la fecha 4 de la Copa de la Liga

Deportes Concepción volvió a las sonrisas durante el fin de semana pasado, ya que por el Campeonato Nacional 2026 vencieron por la cuenta mínima a Palestino en su visita a La Cisterna y llegaron a los ocho puntos en la división de honor, siendo últimos pero muy cerca de salir de la parte baja. Por su parte, en la Copa de la Liga se encuentran cuartos con una unidad. Su anterior encuentro por la competencia fue ante Coquimbo Unido, donde cayeron 2-1 de visitantes.

Por otra parte, Huachipato ha repuntado en el torneo, ya que llevan un invicto de cuatro fechas. La jornada pasada igualaron sin goles en su visita a La Serena y se encuentran terceros con 19 unidades. El escenario en la Copa de la Liga es muy distinto, ya que se encuentran penúltimos con un punto, al igual que el León de Collao. Su último partido por este torneo fue una derrota ante Colo Colo por la cuenta mínima.

La última vez que Deportes Concepción y Huachipato se enfrentaron frente a frente fue por su debut en la Copa de la Liga el pasado 21 de marzo. El duelo se disputó en Talcahuano, y nos entregó un empate 2-2 entre Acereros y el León de Collao.

Formaciones probables para Concepción vs Huachipato

Posible formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Dilan Varas, Brayan Véjar; Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Jorge Henríquez, Misael Dávila; Matías Cavalleri y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Posible formación de Huachipato: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa de la Liga