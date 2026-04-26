Huachipato perdió la posibilidad de escalar a la cima del Campeonato Nacional 2026: los Acereros empataron 0-0 en su visita a La Serena y debieron conformarse con ser sublíderes con 19 unidades, aunque con la opción de ser superados por Colo Colo que tiene dos partidos menos jugados.

Los Papayeros querían meterse en el pelotón de arriba en la tabla de posiciones, pero se quedaron en la mitad con 14 unidades, con la opción de seguir bajando, en una campaña que ha sido irregular en este 2026.

Los goles de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

La Serena comenzó con todo este compromiso y durante la primera media hora mereció ponerse en ventaja con lanzamientos en el palo y algunos atajados por Christian Bravo. No obstante, algunos imponderables complicaron al elenco de Felipe Gutiérrez, como la lesión del arquero Federico Lanzillota pasados los 30 minutos (en una acción en la que no tuvo contacto con un rival) y la expulsión de Francis Mac Allsiter en los 56′ por doble amarilla.

Pese a quedar con un hombre de más, Huachipato no pudo generarse grandes ocasiones en los minutos finales y pareció siempre que el empate fue lo más justo. Las ganas estuvieron por parte de los dueños de casa, pero era difícil en desventaja numérica.

Sobre el final hubo polémica, ya que el árbitro Fernando Véjar cobró penal por una mano de Maicol León en el área de los visitantes en los descuentos, lo que era la gran oportunidad de gol. Tras una revisión de VAR el juez estimó que era natural la posición de la extremidad y anuló la decisión.

En los 90+7′ anotaba Kevin Altez para los forasteros, lo que parecía que se subían a la cima de la tabla de posiciones, pero un offside detectado por el VAR también invalidó la conquista, en un final emocionante.

Estadísticas de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11
La Serena
26/04/2026 12:30
0
0
Half Time : 0 0
Finalizado
Huachipato
  • Francis Mac Allister 16′
  • Joaquin Gutierrez 68′
  • Kevin Altez 90′
  • Harold Antinirre 63′
  • Lionel Altamirano 89′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 7 ‘
Huachipato
Gol regular : Kevin Altez
89 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Lionel Altamirano
87 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Kevin Altez
87 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Nelson Guaiquil
83 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete
83 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez
83 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Maicol Leon
83 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Sepulveda
83 ‘
La Serena
Sustitución entra : Angelo Henriquez
83 ‘
La Serena
Sustitución sale : Diego Rubio
69 ‘
La Serena
Sustitución entra : Sebastian Diaz
69 ‘
La Serena
Sustitución sale : Jeisson Vargas
69 ‘
La Serena
Sustitución entra : Andres Zanini
69 ‘
La Serena
Sustitución sale : Nicolas Stefanelli
68 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Joaquin Gutierrez
63 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Harold Antinirre
62 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Harold Antinirre
62 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Juan Figueroa
62 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
62 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lucas Velasquez
55 ‘
La Serena
2da Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister
46 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joaquin Gutierrez
46 ‘
La Serena
Sustitución sale : Bruno Gutierrez
34 ‘
La Serena
Sustitución entra : Eryin Sanhueza
34 ‘
La Serena
Sustitución sale : Federico Lanzillotta
16 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister
Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Angelo Henriquez.
Cambio: se retira Maximiliano Rodriguez y entra en su lugar Martin Ezequiel Canete.
Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Maicol Leon.
Cambio: se retira Jeisson Vargas y entra en su lugar Sebastian Diaz.
Cambio: se retira Nicolas Stefanelli y entra en su lugar Andres Zanini.
Amonestación para Joaquin Gutierrez.
Amonestación para Harold Antinirre.
Cambio: se retira Juan Figueroa y entra en su lugar Harold Antinirre.
Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Mario Briceno.
¡TARJETA ROJA! – Francis Mac Allister ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado.
Cambio: se retira Bruno Gutierrez y entra en su lugar Joaquin Gutierrez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Cambio: se retira Federico Lanzillotta y entra en su lugar Eryin Sanhueza.
Amonestación para Francis Mac Allister.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
4-3-3
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Yahir Salazar 17
Yahir
Salazar
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Nicolas Stefanelli 34
Nicolas
Stefanelli
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 2
    Andres Zanini
  • 16
    Joaquin Gutierrez
  • 6
    Sebastian Diaz
  • 20
    Milovan Velasquez
  • 23
    Matias Marin
  • 28
    Joan Orellana
  • 9
    Angelo Henriquez
  • 15
    Bastian Contreras
Huachipato
4-2-3-1
Christian Bravo 12
Christian
Bravo
Nelson Guaiquil 2
Nelson
Guaiquil
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Juan Figueroa 11
Juan
Figueroa
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 49
    Ignacio Cruzat
  • 3
    Benjamin Mellado
  • 7
    Mario Briceno
  • 10
    Martin Ezequiel Canete
  • 20
    Cristian Toro
  • 24
    Maicol Leon
  • 26
    Harold Antinirre
  • 30
    Kevin Altez
  • 38
    Sebastian Melgarejo
5
Faltas Cometidas
2
0
Fuera de Juego
0
58
Posesión de Balón
42
1
Tarjetas Amarillas
1
1
Tiros Fuera
0
3
Tiros a Puerta
1
4
Corners
0
1
Tarjetas Rojas
0
1
Saques de Portería
4
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
1
Paradas
3
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
4
Corners 1ª Mitad
0
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0
Last Confrontations
LA 0 – 2 HUA 24/08/2025
HUA 3 – 1 LA 30/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Huachipato?

La Serena vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas ante U de Chile en el estadio La Portada por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026. Será el tercer duelo contra los Azules en el año y hasta ahora acumula un empate y una derrota.

Por su parte, Huachipato visita a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo el lunes 4 de mayo a las 20:30 horas, en un torneo en el que los Acereros todavía no suman victorias y tienen apenas un punto en los tres compromisos que han disputado.

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