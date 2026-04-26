Huachipato perdió la posibilidad de escalar a la cima del Campeonato Nacional 2026: los Acereros empataron 0-0 en su visita a La Serena y debieron conformarse con ser sublíderes con 19 unidades, aunque con la opción de ser superados por Colo Colo que tiene dos partidos menos jugados.

Los Papayeros querían meterse en el pelotón de arriba en la tabla de posiciones, pero se quedaron en la mitad con 14 unidades, con la opción de seguir bajando, en una campaña que ha sido irregular en este 2026.

Los goles de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

La Serena comenzó con todo este compromiso y durante la primera media hora mereció ponerse en ventaja con lanzamientos en el palo y algunos atajados por Christian Bravo. No obstante, algunos imponderables complicaron al elenco de Felipe Gutiérrez, como la lesión del arquero Federico Lanzillota pasados los 30 minutos (en una acción en la que no tuvo contacto con un rival) y la expulsión de Francis Mac Allsiter en los 56′ por doble amarilla.

Pese a quedar con un hombre de más, Huachipato no pudo generarse grandes ocasiones en los minutos finales y pareció siempre que el empate fue lo más justo. Las ganas estuvieron por parte de los dueños de casa, pero era difícil en desventaja numérica.

Sobre el final hubo polémica, ya que el árbitro Fernando Véjar cobró penal por una mano de Maicol León en el área de los visitantes en los descuentos, lo que era la gran oportunidad de gol. Tras una revisión de VAR el juez estimó que era natural la posición de la extremidad y anuló la decisión.

En los 90+7′ anotaba Kevin Altez para los forasteros, lo que parecía que se subían a la cima de la tabla de posiciones, pero un offside detectado por el VAR también invalidó la conquista, en un final emocionante.

Estadísticas de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 La Serena 0 0 Half Time : 0 0 Finalizado Huachipato Francis Mac Allister 16′

Joaquin Gutierrez 68′ Kevin Altez 90′ Harold Antinirre 63′

Harold Antinirre 63′ Lionel Altamirano 89′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 7 ‘ Huachipato Gol regular : Kevin Altez 89 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Lionel Altamirano 87 ‘ Huachipato Sustitución entra : Kevin Altez 87 ‘ Huachipato Sustitución sale : Nelson Guaiquil 83 ‘ Huachipato Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete 83 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez 83 ‘ Huachipato Sustitución entra : Maicol Leon 83 ‘ Huachipato Sustitución sale : Claudio Sepulveda 83 ‘ La Serena Sustitución entra : Angelo Henriquez 83 ‘ La Serena Sustitución sale : Diego Rubio 69 ‘ La Serena Sustitución entra : Sebastian Diaz 69 ‘ La Serena Sustitución sale : Jeisson Vargas 69 ‘ La Serena Sustitución entra : Andres Zanini 69 ‘ La Serena Sustitución sale : Nicolas Stefanelli 68 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Joaquin Gutierrez 63 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Harold Antinirre 62 ‘ Huachipato Sustitución entra : Harold Antinirre 62 ‘ Huachipato Sustitución sale : Juan Figueroa 62 ‘ Huachipato Sustitución entra : Mario Briceno 62 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lucas Velasquez 55 ‘ La Serena 2da Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister 46 ‘ La Serena Sustitución entra : Joaquin Gutierrez 46 ‘ La Serena Sustitución sale : Bruno Gutierrez 34 ‘ La Serena Sustitución entra : Eryin Sanhueza 34 ‘ La Serena Sustitución sale : Federico Lanzillotta 16 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Angelo Henriquez. Cambio: se retira Maximiliano Rodriguez y entra en su lugar Martin Ezequiel Canete. Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Maicol Leon. Cambio: se retira Jeisson Vargas y entra en su lugar Sebastian Diaz. Cambio: se retira Nicolas Stefanelli y entra en su lugar Andres Zanini. Amonestación para Joaquin Gutierrez. Amonestación para Harold Antinirre. Cambio: se retira Juan Figueroa y entra en su lugar Harold Antinirre. Cambio: se retira Lucas Velasquez y entra en su lugar Mario Briceno. ¡TARJETA ROJA! – Francis Mac Allister ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Cambio: se retira Bruno Gutierrez y entra en su lugar Joaquin Gutierrez. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Cambio: se retira Federico Lanzillotta y entra en su lugar Eryin Sanhueza. Amonestación para Francis Mac Allister. El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 4-3-3 1 Federico

Lanzillotta 21 Bruno

Gutierrez 5 Lucas

Alarcon 33 Rafael

Delgado 17 Yahir

Salazar 8 Gonzalo

Escalante 14 Felipe

Chamorro 4 Francis

Mac

Allister 34 Nicolas

Stefanelli 11 Diego

Rubio 10 Jeisson

Vargas Entrenador

0 Felipe Gutiérrez

Suplentes

22 Eryin Sanhueza



2 Andres Zanini



16 Joaquin Gutierrez



6 Sebastian Diaz



20 Milovan Velasquez



23 Matias Marin



28 Joan Orellana



9 Angelo Henriquez



15 Bastian Contreras

Huachipato Huachipato 4-2-3-1 12 Christian

Bravo 2 Nelson

Guaiquil 5 Rafael

Caroca 14 Nicolas

Vargas 27 Lucas

Velasquez 8 Santiago

Silva 6 Claudio

Sepulveda 11 Juan

Figueroa 15 Maximiliano

Rodriguez 23 Cris

Martinez 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

49 Ignacio Cruzat



3 Benjamin Mellado



7 Mario Briceno



10 Martin Ezequiel Canete



20 Cristian Toro



24 Maicol Leon



26 Harold Antinirre



30 Kevin Altez



38 Sebastian Melgarejo

5 Faltas Cometidas 2 0 Fuera de Juego 0 58 Posesión de Balón 42 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tiros Fuera 0 3 Tiros a Puerta 1 4 Corners 0 1 Tarjetas Rojas 0 1 Saques de Portería 4 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 1 Paradas 3 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 4 Corners 1ª Mitad 0 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0 Last Confrontations LA 0 – 2 HUA 24/08/2025 HUA 3 – 1 LA 30/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Huachipato?

La Serena vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas ante U de Chile en el estadio La Portada por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026. Será el tercer duelo contra los Azules en el año y hasta ahora acumula un empate y una derrota.

Por su parte, Huachipato visita a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo el lunes 4 de mayo a las 20:30 horas, en un torneo en el que los Acereros todavía no suman victorias y tienen apenas un punto en los tres compromisos que han disputado.