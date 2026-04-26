Huachipato perdió la posibilidad de escalar a la cima del Campeonato Nacional 2026: los Acereros empataron 0-0 en su visita a La Serena y debieron conformarse con ser sublíderes con 19 unidades, aunque con la opción de ser superados por Colo Colo que tiene dos partidos menos jugados.
Los Papayeros querían meterse en el pelotón de arriba en la tabla de posiciones, pero se quedaron en la mitad con 14 unidades, con la opción de seguir bajando, en una campaña que ha sido irregular en este 2026.
Los goles de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
La Serena comenzó con todo este compromiso y durante la primera media hora mereció ponerse en ventaja con lanzamientos en el palo y algunos atajados por Christian Bravo. No obstante, algunos imponderables complicaron al elenco de Felipe Gutiérrez, como la lesión del arquero Federico Lanzillota pasados los 30 minutos (en una acción en la que no tuvo contacto con un rival) y la expulsión de Francis Mac Allsiter en los 56′ por doble amarilla.
Pese a quedar con un hombre de más, Huachipato no pudo generarse grandes ocasiones en los minutos finales y pareció siempre que el empate fue lo más justo. Las ganas estuvieron por parte de los dueños de casa, pero era difícil en desventaja numérica.
Sobre el final hubo polémica, ya que el árbitro Fernando Véjar cobró penal por una mano de Maicol León en el área de los visitantes en los descuentos, lo que era la gran oportunidad de gol. Tras una revisión de VAR el juez estimó que era natural la posición de la extremidad y anuló la decisión.
En los 90+7′ anotaba Kevin Altez para los forasteros, lo que parecía que se subían a la cima de la tabla de posiciones, pero un offside detectado por el VAR también invalidó la conquista, en un final emocionante.
Estadísticas de La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
- Francis Mac Allister 16′
- Joaquin Gutierrez 68′
- Kevin Altez 90′
- Harold Antinirre 63′
- Lionel Altamirano 89′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Lanzillotta
Gutierrez
Alarcon
Delgado
Salazar
Escalante
Chamorro
Mac
Allister
Stefanelli
Rubio
Vargas
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
2Andres Zanini
-
16Joaquin Gutierrez
-
6Sebastian Diaz
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20Milovan Velasquez
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23Matias Marin
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28Joan Orellana
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9Angelo Henriquez
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15Bastian Contreras
Bravo
Guaiquil
Caroca
Vargas
Velasquez
Silva
Sepulveda
Figueroa
Rodriguez
Martinez
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
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49Ignacio Cruzat
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3Benjamin Mellado
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7Mario Briceno
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10Martin Ezequiel Canete
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20Cristian Toro
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24Maicol Leon
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26Harold Antinirre
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30Kevin Altez
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38Sebastian Melgarejo
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Huachipato?
La Serena vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas ante U de Chile en el estadio La Portada por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026. Será el tercer duelo contra los Azules en el año y hasta ahora acumula un empate y una derrota.
Por su parte, Huachipato visita a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo el lunes 4 de mayo a las 20:30 horas, en un torneo en el que los Acereros todavía no suman victorias y tienen apenas un punto en los tres compromisos que han disputado.