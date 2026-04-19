Huachipato y Audax Italiano fueron los encargados de bajar el telón de la jornada dominical del fútbol chileno. Acereros e Itálicos dieron un espectáculo de ida y vuelta constante en Talcahuano, donde parecía que ambas escuadras se llevarían una unidad, hasta la aparición de Lionel Altamirano que marcó un doblete y un autogol de Oliver Rojas que dejó el resultado 3-2 favorable a los locales.

Con este resultado, la escuadra dirigida por Jaime García escala a la segunda posición con 18 unidades, mientras que la escuadra itálica no logra escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones para posicionarse décimo terceros con 10 puntos.

Goles de Huachipato vs Audax Italiano

El primer lapso del encuentro contó con múltiples ocasiones para ambos, pero la más destacada fue el tiro libre de Esteban Matus en los agregados del primer tiempo. Con este golazo, el lateral nacional convirtió el tercer gol mediante esta vía en todo el Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, el segundo tiempo inició con acciones y goles tanto para los locales como para las visitas, ya que a los 55’ Michael Vadulli aprovechó la desconcentración de la zaga defensiva de Huachipato para marcar la ventaja de Audax, mientras que tres minutos después Lionel Altamirano tendría un cabezazo con el que marcó el descuento para los Acereros.

Tras la reacción acerera de la mano de su líder en ataque, los locales no quitaron el pié del acelerador y encontraron el empate con un rebote en el área que marcaría nuevamente Altamirano. Hasta los 95′ parecía que ambas escuadras se llevarían un punto, pero una jugada rápida por la derecha concluyó con el autogol de Oliver Rojas, lo que significaría la victoria para Huachipato con tres goles en el segundo tiempo.

Próximos partidos de Huachipato vs Audax Italiano

Huachipato se instaló en el podio de la competencia y no tiene intenciones de dejarla escapar, es por ello que en la próxima jornada deberán visitar a La Serena en el Estadio La Portada con la obligación de sumar de a tres. El enfrentamiento entre Papayeros y Acereros será el próximo domingo 26 de abril a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Audax Italiano tendrá que recibir al actual líder del Campeonato Nacional 2026 en La Florida. Los Itálicos deberán jugar ante Deportes Limache el próximo viernes 24 de abril desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026