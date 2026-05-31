Huachipato y Universidad Católica llegan al Estadio Huachipato-CAP Acero este domingo 31 de mayo tras haber perdido sus respectivos partidos en la fecha anterior, convirtiendo este duelo de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 en una final adelantada por el subcampeonato.

Los Acereros marchan segundos con 22 puntos y los Cruzados, cuartos con 20, saben que quien pierda hoy puede ver cómo se aleja el tren de Colo Colo. El partido parte a las 15:00 horas.

El dato táctico que más importa: en los últimos 5 enfrentamientos directos entre estos equipos, Universidad Católica ganó 2 y empató 3, sin perder ninguno. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Huachipato vs U Católica, minuto a minuto

La previa del Huachipato vs U Católica

Huachipato tuvo un traspié doloroso en la fecha 13: la derrota 2-0 ante Deportes Concepción en el Ester Roa lo dejó sin victorias por primera vez desde la fecha 8. Sin embargo, la racha previa al tropiezo fue sólida: los Acereros ganaron 3 de sus últimos 5 encuentros y marcaron 8 goles en ese tramo. El equipo dirigido por Gustavo Huerta llega con el objetivo claro de recuperar la buena imagen local, donde en el CAP Acero se sienten más fuertes. El defensor Maximiliano Rodríguez y el volante Nelson Guaiquil son dos de sus futbolistas en mejor momento, y el atacante Lionel Altamirano, autor del gol ante Concepción en Copa de la Liga, busca volver a marcar en el Nacional.

Universidad Católica llega con la moral en alto luego de su triunfazo ante Boca Juniors en Copa Libertadores, victoria que deja en el olvido el traspié ante Colo Colo. El DT Daniel Garnero deberá gestionar ese desgaste emocional y físico antes de este viaje a Talcahuano. La UC acumula 20 puntos en 13 partidos y tiene el gol como su mayor activo: 24 tantos marcados en el torneo, la segunda mejor delantera del campeonato. No obstante, los Cruzados también han recibido 17 goles, una fragilidad defensiva que Huachipato buscará explotar desde el inicio.

La Supercopa 2026 dejó un antecedente reciente: la UC venció 4-2 a Huachipato en la fase semifinal y fue a la gran final. Ese resultado pone el peso de la historia en favor de los visitantes, pero el contexto es otro: el CAP Acero y los puntos del torneo local cambian completamente la ecuación.

Formaciones probables Huachipato y U Católica

Formación de Huachipato:

Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañeta, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano, Álvaro Abarzúa.

Formación de Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Nicolás L’Huillier; Agustín Farías, Jimmy Martínez, Matías Palavecino, Justo Giani; Clemente Montes, Francisco Rossel.

¿Dónde ver Huachipato vs U Católica en vivo?

El duelo entre Huachipato y Universidad Católica se disputará este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero, Talcahuano. El árbitro designado es Mathías Riquelme Sepúlveda. Las opciones para seguirlo: