Datos Clave U Católica busca refuerzos: Según el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, los cruzados están interesados en Ian Subiabre. Alto costo: El pase del delantero chileno-argentino de 19 años está tasado en alrededor de US$4 millones. Ganancias millonarias: Con su desempeño en la Copa Libertadores, la UC se ha embolsado más de 5 millones de la divisa norteamericana.

Universidad Católica hizo historia en la Copa Libertadores. Los cruzados eliminaron a Boca Juniors convirtiéndose en el primer equipo chileno en derrotarlo en La Bombonera y regresaron a los octavos de final del certamen continental tras cinco años.

El boleto a la llave de los dieciséis mejores le trajo importantes ganancias a la UC, que se embolsó más de 5 millones de dólares por su hazaña. Esto, además, le abrió el apetito a la dirigencia, que buscaría un refuerzo bombástico para potenciar su plantel.

¿Qué jugador quiere U Católica?

El millonario refuerzo que buscaría la franja es Ian Subiabre, delantero chileno-argentino de 19 años, según reveló el periodista de Radio Pauta, Jorge ‘Coke’ Hevia.

El atacante que rechazó a nuestro país para disputar los mundiales Sub 17 y Sub 20 con Argentina, pertenece a River Plate. Sin embargo, el joven no ha tenido un buen desempeño en el Millonario, por el que podría salir a mitad de año.

“Esto lo supe por la ANFP. Uno de los nombres que busca en ataque es el de Ian Subiabre, jugador de River Plate”, dijo el comunicador, quien detalló que uno de los objetivos del ente rector del fútbol chileno es que el ariete juegue en la UC para que tenga opciones de vestir La Roja adulta.

¿Cuánto le costaría Ian Subiabre a U Católica?

El principal obstáculo para Universidad Católica es el alto costo que significaría fichar a Ian Subiabre. Según el sitio especializado Transfermarkt, el atacante está valorado en alrededor de 4 millones de dólares, cifra bastante elevada para el fútbol chileno.

Sin embargo, considerando que River Plate buscaría su salida para que sume minutos, se podría abrir una ventana para que la UC consiga su traspaso. Por ahora habrá que esperar para saber qué decidirá la dirigencia cruzada entorno al jugador de 19 años.