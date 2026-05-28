Datos Clave Sorteo octavos: Viernes 29 de mayo, 11:00 horas de Chile. Equipo chileno: Coquimbo ya está clasificado como primero. UC pendiente: Clasifica si suma ante Boca o si Cruzeiro no gana.

La Copa Libertadores 2026 entra en su etapa más esperada: el sorteo de octavos de final. Con la fase de grupos llegando a su cierre, la CONMEBOL realizará este viernes 29 de mayo la ceremonia que definirá los cruces de la primera ronda eliminatoria del torneo, instancia donde Chile ya tiene un nombre confirmado: Coquimbo Unido.

El cuadro Pirata hizo historia al ganar el Grupo B y espera rival como uno de los primeros de zona. Universidad Católica, en tanto, todavía debe resolver su futuro en La Bombonera ante Boca Juniors: si gana o empata, estará en octavos; si pierde, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona SC para seguir en la Copa Libertadores. Si no se da esa combinación, caerá al playoff de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será este viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay.

La ceremonia se realizará en la sede de la CONMEBOL y ordenará los cruces de la fase eliminatoria del torneo. Primero se sorteará la Copa Sudamericana y luego será el turno de la Libertadores.

El sorteo definirá las llaves de octavos y también dejará armado el camino hacia cuartos de final, semifinales y final. En esta instancia ya no hay margen largo: desde agosto comienzan los cruces ida y vuelta.

¿A qué hora es el sorteo de octavos de la Copa Libertadores 2026 en Chile?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 será a las 11:00 horas de Chile.

Estos son los horarios por país:

Chile: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

12:00 horas Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas

10:00 horas México: 09:00 horas

El evento se desarrollará en Luque, Paraguay, y será posterior al sorteo de la Copa Sudamericana.

¿Qué canal transmite el sorteo de octavos de Copa Libertadores EN VIVO en Chile?

El sorteo de octavos de la Copa Libertadores se podrá ver en Chile por Disney+ Premium y por los canales oficiales de CONMEBOL.

La transmisión oficial estará disponible a través de:

Disney+ Premium

YouTube oficial de CONMEBOL

La señal puede variar según territorio, pero la vía continental de CONMEBOL suele estar disponible para seguir la ceremonia completa, con los cruces de Libertadores y Sudamericana.

¿Cómo funciona el sorteo de octavos de Copa Libertadores 2026?

El sorteo tiene dos bombos: uno con los primeros de grupo y otro con los segundos.

Los equipos que terminaron primeros en sus zonas van al Bombo 1. Los segundos de grupo van al Bombo 2. Cada llave enfrentará a un equipo del Bombo 1 contra uno del Bombo 2.

La ventaja deportiva es clara: los ganadores de grupo definirán sus series como locales. Es decir, jugarán la ida de visita y la vuelta en casa.

En octavos pueden cruzarse equipos del mismo país y también clubes que ya compartieron grupo. Por eso, Coquimbo Unido podría enfrentar a cualquier segundo de zona, sin restricciones por nacionalidad o antecedentes de fase de grupos.

¿Qué equipos están clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026?

La lista de clasificados se completa con la última fecha, pero ya hay varios equipos instalados en octavos de final.

Hasta ahora, los clubes ya clasificados son:

Flamengo

Independiente Rivadavia

Corinthians

Rosario Central

Mirassol

Independiente del Valle

Coquimbo Unido

Liga de Quito

Cerro Porteño

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

La lista definitiva se cerrará con los últimos partidos de la fase de grupos, donde todavía quedan cupos por resolver, entre ellos el del Grupo D, con Universidad Católica, Boca Juniors y Cruzeiro peleando por avanzar.

¿En qué bombo está Coquimbo Unido en el sorteo de Libertadores?

Coquimbo Unido estará en el bombo de los primeros de grupo.

El equipo de Hernán Caputto ganó el Grupo B y aseguró una posición de privilegio para el sorteo de octavos. Eso significa que enfrentará a un segundo de grupo y definirá la llave de vuelta como local.

El logro tiene peso histórico para el club. Coquimbo no solo clasificó a octavos, sino que lo hizo como líder de una zona exigente, por encima de Deportes Tolima, Nacional y Universitario.

¿Qué rivales le pueden tocar a Coquimbo Unido en octavos de Copa Libertadores?

Coquimbo Unido enfrentará a un segundo de grupo en octavos de final.

Entre los posibles rivales que aparecen en el camino del cuadro Pirata están:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

Mirassol

Rosario Central

Otros segundos que se definan en la última fecha

El sorteo será abierto entre primeros y segundos, por lo que Coquimbo no elegirá rival ni quedará condicionado por una tabla general. Su ventaja está en la localía: al terminar primero, definirá la serie en Chile.

¿U Católica puede clasificar a octavos de Copa Libertadores?

U Católica clasifica a octavos si gana o empata ante Boca Juniors en La Bombonera.

El equipo de Daniel Garnero llega a la última fecha como líder del Grupo D con 10 puntos. Boca Juniors tiene 7 y Cruzeiro suma 8. Por eso, a los Cruzados les basta sumar en Buenos Aires para asegurar su lugar entre los 16 mejores.

La UC también puede clasificar si pierde ante Boca, pero solo en caso de que Cruzeiro no le gane a Barcelona SC en Belo Horizonte. Si Boca vence a Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona, los Cruzados caerán al tercer lugar y pasarán al playoff de la Copa Sudamericana.

La cuenta es así:

Si U Católica gana: clasifica a octavos.

clasifica a octavos. Si U Católica empata: clasifica a octavos.

clasifica a octavos. Si U Católica pierde y Cruzeiro no gana: clasifica a octavos.

clasifica a octavos. Si U Católica pierde y Cruzeiro gana: queda tercera y va a Sudamericana.

¿Qué pasa si U Católica clasifica como primera o segunda del grupo?

Si U Católica suma ante Boca, clasificará como primera del Grupo D.

Ese es el mejor escenario para los Cruzados. Entraría al Bombo 1, enfrentaría a un segundo de grupo y definiría la llave de vuelta como local.

Si pierde ante Boca, pero avanza porque Cruzeiro no gana, la UC clasificaría como segunda. En ese caso iría al Bombo 2, enfrentaría a un ganador de grupo y jugaría la revancha fuera de Chile.

Por eso el partido en La Bombonera no solo define la clasificación. También cambia el tipo de rival, la localía y el peso del cruce de octavos.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de Copa Libertadores 2026?

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

La programación base es la siguiente:

Ida de octavos: 11, 12 y 13 de agosto

11, 12 y 13 de agosto Vuelta de octavos: 18, 19 y 20 de agosto

Los horarios y días exactos de cada llave serán definidos por CONMEBOL después del sorteo.

¿Cuándo se juegan los cuartos, semifinales y final de la Copa Libertadores 2026?

La fase final de la Copa Libertadores seguirá entre septiembre, octubre y noviembre.

Calendario de las próximas rondas:

Cuartos de final ida: 8 al 10 de septiembre

8 al 10 de septiembre Cuartos de final vuelta: 15 al 17 de septiembre

15 al 17 de septiembre Semifinales ida: 13 y 14 de octubre

13 y 14 de octubre Semifinales vuelta: 20 y 21 de octubre

20 y 21 de octubre Final: sábado 28 de noviembre

La final será a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Las rondas anteriores se disputarán en llaves de ida y vuelta.

¿Cómo quedan los bombos del sorteo de Copa Libertadores 2026?

Los bombos se ordenan con los primeros y segundos de cada grupo.

Bombo 1: primeros de grupo

En este bombo estarán los clubes que ganaron sus zonas. Entre ellos ya aparecen:

Flamengo

Independiente Rivadavia

Corinthians

Independiente del Valle

Coquimbo Unido

Liga de Quito

Cerro Porteño

El ganador del Grupo D

Bombo 2: segundos de grupo

En este bombo estarán los equipos que terminaron segundos. Entre los ya clasificados o proyectados aparecen:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

Mirassol

Rosario Central

Otros segundos que se definan en la última fecha

El Grupo D todavía puede mover los bombos, porque U Católica, Boca Juniors y Cruzeiro llegan con escenarios abiertos.

¿Qué equipos chilenos estarán en el sorteo de octavos de Libertadores?

Coquimbo Unido ya está confirmado y U Católica buscará sumarse en la última fecha.

Coquimbo es el primer equipo chileno asegurado en el sorteo de octavos. El Pirata ganó su grupo y esperará rival como cabeza de serie.

Universidad Católica puede ser el segundo representante chileno en octavos. Para eso debe sumar ante Boca o esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona en caso de caer en La Bombonera.

La diferencia entre ambos caminos es importante: Coquimbo ya sabe que definirá en casa. La UC todavía debe resolver si entra como primera, segunda o si baja al playoff de Sudamericana.

En resumen

El sorteo de octavos de Copa Libertadores será este viernes 29 de mayo.

La ceremonia será a las 11:00 horas de Chile.

Se realizará en Luque, Paraguay.

En Chile se podrá ver por Disney+ Premium y canales oficiales de CONMEBOL.

Coquimbo Unido ya está clasificado como primero del Grupo B.

U Católica busca su cupo ante Boca Juniors en La Bombonera.

Los primeros de grupo enfrentan a los segundos.

Los ganadores de grupo definen la vuelta como locales.

Los octavos se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

La final será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Coquimbo Unido ya tiene su lugar en el sorteo y espera rival con la ventaja de cerrar la llave en casa. Universidad Católica, en cambio, todavía debe terminar la tarea en Buenos Aires. El viernes, cuando se abran los bombos, Chile puede tener uno o dos nombres mirando de frente la fase final de la Libertadores.