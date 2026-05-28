Fernando Zampedri no se guardó nada después del triunfazo de U Catolica ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2026. El capitán y goleador cruzado apuntó contra los que minimizaron a su club desde Argentina en la previa del partido, a quienes dedicó este resultado y la clasificación a los octavos de final.

El Toro dedicó varias palabras a los medios trasandinos e hinchas. De hecho, durante el partido se le vio molesto por la situación, haciendo gestos a los fanáticos y trenzándose en duras discusiones, principalmente con el capitán del elenco xeneize, Leandro Paredes.

¿Qué dijo Zampedri tras la victoria de la U Catolica sobre Boca?

Fernando Zampedri no esquivó la pregunta sobre el clima previo al partido: “Hablaron muy mal de nosotros, vi muchos comentarios criticando a Católica, que Boca pasaba caminando esta fase de grupos, y bueno, hoy le toca salir tercero. Ahora se la tienen que aguantar”, sostuvo el delantero a la prensa.

Antes, le dijo a ESPN: “Mucha gente nos subestimó este lado de la cordillera. Nos subestimaron desde el inicio. Hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha, jugando, y no en la boca para afuera. Así que dejamos esta institución hoy muy alto, muy contento por eso”.

También habló sobre el cruce con Leandro Paredes, reconociendo que “había que sacarlos un poco” y que había que desconcentrarlos del duelo, sobre todo cuando tenían la desventaja en el segundo tiempo.

¿Qué viene ahora para U Católica en la Copa Libertadores?

Tras el triunfo en La Bombonera, U Católica quedó a la espera del sorteo de los octavos de final que la Conmebol realizará este viernes 28 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

Como primero del Grupo D, los Cruzados se cruzarán contra el segundo de otro grupo en una llave de ida y vuelta, con la vuelta como locales en su nuevo recinto del Claro Arena.

Los posibles rivales son: Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol y Rosario Central.

Los octavos de final se jugarán en más de dos meses más: La ida está programada para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el 18, 19 y 20 de agosto.