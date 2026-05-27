Datos Clave Líderes bajo amenaza: La UC llega a la última fecha como puntera del Grupo D (10 pts), pero si pierde en Argentina y Cruzeiro derrota al eliminado Barcelona, quedarán relegados a la Sudamericana. Escenario de terror: Matemáticamente, el cruce más probable para los dirigidos por Daniel Garnero en esos eventuales playoffs sería ante el peligroso Santos de Brasil, comandado por Neymar Jr. Cita con la historia: Fernando Zampedri está a un solo grito de convertirse en el máximo goleador histórico de la UC en torneos Conmebol, buscando romper el empate de 18 tantos que mantiene con Alberto Acosta.

Universidad Católica está a solo 90 minutos de la gloria o del desastre absoluto. El equipo de Daniel Garnero saltará al mítico césped de La Bombonera, bajo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán (David Rodríguez en el VAR), para definir su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ante Boca Juniors. Aunque los cruzados llegan líderes tras vencer 2-0 a Barcelona, una derrota en Argentina los enviaría de vuelta a la Copa Sudamericana, escenario donde el destino les tiene preparado un cruce de proporciones épicas ante un gigante del continente.

¿Qué necesita Universidad Católica para clasificar a octavos de final?

El Grupo D llega a su jornada de cierre al rojo vivo. Actualmente, los de “La Franja” lideran la zona con 10 puntos, seguidos por Cruzeiro (8 pts) y Boca Juniors (7 pts).

Para asegurar su boleto a la ronda de los 16 mejores sin depender de nadie, Universidad Católica necesita sumar al menos un punto en Buenos Aires. La tarea no será fácil: los “Xeneizes” están obligados a ganar para seguir con vida y llegan con el antecedente de haber estado en desventaja apenas 37 minutos durante toda la fase de grupos.

¿Qué pasa si Universidad Católica le gana a Boca?

Si la UC da el gran golpe en La Bombonera, sumará 13 unidades y clasificará en el primer lugar del Grupo D a los octavos de final.

Además del éxito grupal, un triunfo podría venir acompañado de un hito histórico individual: Fernando Zampedri suma 18 goles internacionales con la camiseta estudiantil y necesita solo una anotación más para superar a Alberto Acosta como el máximo goleador de los cruzados en la historia de los torneos Conmebol.

¿Qué pasa si Universidad Católica empata con Boca?

Si el duelo termina en igualdad, Universidad Católica acumulará 11 puntos y clasificará a octavos de final, independientemente de lo que haga Cruzeiro ante Barcelona.

La estadística ilusiona al hincha chileno, ya que precisamente un empate (2-2) fue el resultado que consiguió la UC en su última visita a Boca en competiciones Conmebol, durante las semifinales de la Sudamericana 2005. Sin embargo, chocarán contra una fortaleza: los argentinos llevan 19 partidos invictos como locales (10 triunfos y 9 empates) en Libertadores, una racha que sostienen desde 2020.

¿Qué pasa si Universidad Católica pierde con Boca?

Aquí comienzan los problemas. Si la UC cae, se quedará con 10 puntos e igualará la línea de Boca Juniors, pero los argentinos se impondrán por el criterio de enfrentamientos directos (ya ganaron 2-1 en Santiago).

En este escenario, si Cruzeiro derrota a Barcelona en Brasil, la Católica finalizará tercera y será relegada a los playoffs de la Copa Sudamericana. La estadística juega en contra de los chilenos: el elenco “Xeneize” ha ganado sus últimos siete partidos como local ante rivales nacionales en la Copa. El último equipo de Chile en rescatar puntos allí fue Colo Colo en 2003 (2-2).

Playoffs de Copa Sudamericana: ¿Por qué la UC enfrentaría a Neymar Jr.?

Si se concreta la derrota cruzada y el triunfo de Cruzeiro, la UC llegará a los playoffs de la Copa Sudamericana como el “Mejor Tercero” de la Copa Libertadores.

El reglamento de la Conmebol dictamina que el mejor tercero del certamen continental debe emparejarse con el “Peor Segundo” de la fase de grupos de la Sudamericana. Al revisar las tablas, las matemáticas indican que el peor segundo saldrá de los grupos D y G. El principal candidato, con un altísimo porcentaje de probabilidades, es el Santos de Brasil, escuadra liderada por el astro Neymar Jr., que cerró su participación con 7 puntos (+2) en el Grupo D.

El milagro que debe ocurrir para evitar al Santos de Brasil

¿Existe alguna salvación para no toparse con el gigante paulista en caso de caer en La Bombonera? Sí, pero requiere una combinación muy específica en el Grupo G de la Sudamericana.

Para que la UC no enfrente al Santos, el equipo brasileño de Vasco da Gama (7 pts, +1) tendría que perder como local ante el eliminado Barracas Central. De darse esa hazaña argentina, los cruzados podrían terminar enfrentando al mismísimo Vasco o incluso a Audax Italiano. Sin embargo, todos los caminos de la derrota en Buenos Aires conducen hoy al Santos de Neymar.