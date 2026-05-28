Datos Clave Clasificación UC: Avanza si suma ante Boca. Sorteo octavos: Viernes 29 de mayo, 11:00 horas de Chile. Fecha octavos: Ida del 11 al 13 de agosto.

Universidad Católica llega a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con el destino en sus manos. El equipo de Daniel Garnero visita a Boca Juniors en La Bombonera con 10 puntos y como líder de la zona, por encima de Cruzeiro, que tiene 8; Boca, que suma 7; y Barcelona SC, ya eliminado con 3.

El escenario es claro: si la UC gana o empata en Buenos Aires, clasifica a octavos de final y lo hará como primero del grupo. Si pierde, todavía puede avanzar, pero necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona en Belo Horizonte. En caso de caída cruzada y triunfo brasileño, Católica quedará tercera y pasará al playoff de la Copa Sudamericana.

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores?

U Católica clasifica a octavos si gana o empata ante Boca Juniors, y también puede avanzar si pierde y Cruzeiro no gana.

La UC llega primera del Grupo D con 10 puntos. Por eso, una victoria o un empate en La Bombonera la deja automáticamente entre los 16 mejores de la Copa Libertadores. Con esos resultados, Boca no podrá superarla y Cruzeiro tampoco le quitará el primer lugar, porque Católica tiene ventaja en el cruce directo ante los brasileños: ganó 2-1 en Belo Horizonte y empató 0-0 en Santiago.

Si la UC pierde ante Boca, el escenario cambia. El Xeneize llegará a 10 puntos y superará a los Cruzados por enfrentamientos directos, ya que también ganó 2-1 en Santiago. En ese caso, Católica necesitará que Cruzeiro empate o pierda ante Barcelona para mantenerse entre los dos primeros.

La cuenta cruzada queda así:

Si U Católica gana a Boca: clasifica como primera del Grupo D.

clasifica como primera del Grupo D. Si U Católica empata con Boca: clasifica como primera del Grupo D.

clasifica como primera del Grupo D. Si U Católica pierde y Cruzeiro no gana: clasifica como segunda.

clasifica como segunda. Si U Católica pierde y Cruzeiro gana: queda tercera y va al playoff de Sudamericana.

¿Quién sería el rival de U Católica en octavos de Copa Libertadores?

El rival de U Católica en octavos se definirá por sorteo, pero dependerá de si clasifica como primera o segunda del Grupo D.

Si U Católica gana o empata ante Boca, entrará al bombo de los primeros de grupo. En ese caso enfrentará a un equipo que terminó segundo en su zona. Los posibles rivales saldrán del bombo 2 del sorteo.

Si la UC pierde ante Boca, pero clasifica porque Cruzeiro no gana, pasará como segunda del Grupo D. En ese caso enfrentará a un ganador de grupo y arrancará la llave como local, para luego definir de visita.

El rival no se define por tabla general ni por rendimiento, sino por sorteo. Además, en esta fase pueden cruzarse equipos del mismo país o clubes que ya compartieron grupo, por lo que no hay bloqueo para un eventual cruce repetido.

¿Cuáles son los posibles rivales de U Católica si termina primera del Grupo D?

Si U Católica gana o empata con Boca, sus posibles rivales serán los segundos de grupo.

En ese escenario, los Cruzados irán al bombo 1 y definirán la llave de octavos como locales en el partido de vuelta. Sus posibles rivales saldrán del bombo de segundos.

Estos son los nombres que aparecen en el camino, según el panorama actual de los grupos:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras o Sporting Cristal

Mirassol

Rosario Central

Cruzeiro puede aparecer como posible rival porque el sorteo no impide cruces entre equipos que ya compartieron grupo. La condición es que la UC termine primera y el cuadro brasileño cierre segundo del Grupo D.

¿Cuáles son los posibles rivales de U Católica si clasifica segunda?

Si U Católica pierde ante Boca, pero avanza porque Cruzeiro no gana, sus posibles rivales serán los primeros de grupo.

Ese escenario es más pesado. Católica pasaría al bombo 2 y enfrentaría a un ganador de zona, con la ida en Chile y la vuelta como visitante.

Los posibles rivales serían:

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Boca Juniors

Corinthians

Cerro Porteño o Palmeiras

Liga de Quito

Independiente del Valle

El cruce con Boca podría repetirse si el Xeneize gana el grupo y la UC avanza segunda. En octavos no hay restricción por haber compartido zona en la fase anterior.

¿Qué pasa si U Católica queda tercera en el Grupo D?

Si U Católica pierde con Boca y Cruzeiro le gana a Barcelona, los Cruzados quedarán terceros y pasarán al playoff de Copa Sudamericana.

Ese es el peor escenario para el equipo de Garnero. Boca llegaría a 10 puntos, Cruzeiro subiría a 11 y la UC quedaría tercera también con 10 unidades, fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores por los criterios de desempate.

En ese caso, Católica no quedaría eliminada de toda competencia internacional. Pasaría al playoff de la Copa Sudamericana, instancia donde los terceros de la fase de grupos de Libertadores enfrentan a los segundos de la Sudamericana.

Según el panorama actual, la proyección la pondría como uno de los mejores terceros de Libertadores y podría cruzarse con Santos, el peor segundo de la Sudamericana en ese escenario.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será el viernes 29 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

La ceremonia se realizará en la sede de CONMEBOL, en Luque, Paraguay, y ordenará el camino completo desde octavos hasta la final. El sorteo está programado para las 12:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 11:00 de Chile; y 10:00 de Colombia, Ecuador y Perú.

En el sorteo habrá dos bombos:

Bombo 1: ganadores de grupo.

ganadores de grupo. Bombo 2: segundos de grupo.

Los primeros de grupo jugarán la vuelta como locales. Esa ventaja puede ser clave para la UC si logra sumar en La Bombonera y cerrar la fase como líder.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

La ida está programada para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el 18, 19 y 20 de agosto.

El horario exacto de cada llave se conocerá después del sorteo y de la programación oficial de CONMEBOL. Si U Católica clasifica como primera, definirá su serie en casa; si avanza como segunda, jugará la revancha fuera de Chile.

¿Dónde se jugaría la ida y la vuelta si U Católica clasifica a octavos?

Si U Católica clasifica como primera, jugará la ida de visita y definirá la llave como local.

Ese es el escenario más favorable para los Cruzados. Ganar o empatar ante Boca les permite cerrar el Grupo D en la cima y entrar al sorteo como cabeza de serie.

Si la UC clasifica segunda, la historia cambia: jugará la ida en Chile y la vuelta como visitante, ante un ganador de grupo. Ese escenario puede aparecer si pierde en La Bombonera y Cruzeiro no vence a Barcelona.

La localía en la vuelta no es un detalle menor. En octavos, el equipo mejor ubicado en la fase de grupos tiene la ventaja de cerrar la llave en casa.

¿Cómo está el Grupo D antes del Boca vs U Católica?

U Católica lidera el Grupo D con 10 puntos y depende de sí misma para avanzar a octavos.

Equipo Puntos Situación U Católica 10 Clasifica si gana o empata Cruzeiro 8 Recibe a Barcelona Boca Juniors 7 Necesita ganarle a la UC Barcelona SC 3 Eliminado de Libertadores

La última fecha tendrá dos partidos en paralelo: Boca Juniors vs U Católica y Cruzeiro vs Barcelona SC. La UC llega mejor posicionada, pero todavía no tiene la clasificación cerrada.

¿Qué rival le conviene a U Católica en octavos de Copa Libertadores?

A U Católica le conviene clasificar como primera, porque evita a los ganadores de grupo y define la llave de vuelta como local.

El sorteo puede entregar cruces duros en cualquier escenario, pero terminar primero cambia el punto de partida. La UC pasaría a enfrentar a un segundo de grupo y cerraría en casa, una ventaja deportiva importante en una llave de ida y vuelta.

El bombo de segundos igualmente tiene nombres pesados. Equipos como Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Rosario Central o Estudiantes pueden aparecer en el camino. Pero el otro escenario, clasificar como segunda, abre la puerta a rivales aún más complejos como Flamengo, Coquimbo Unido, Corinthians, Independiente del Valle o Liga de Quito.

Por eso, el partido ante Boca no solo define la clasificación. También puede cambiar por completo el tipo de llave que enfrentará Católica en agosto.

En resumen

U Católica visita a Boca Juniors por la última fecha del Grupo D.

Si gana o empata, clasifica a octavos como primera de grupo.

Si pierde, necesita que Cruzeiro no le gane a Barcelona.

Si pierde y Cruzeiro gana, pasa al playoff de Copa Sudamericana.

El sorteo de octavos será el viernes 29 de mayo, a las 11:00 horas de Chile.

Los octavos se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

Si la UC clasifica primera, define la llave de vuelta como local.

Si clasifica segunda, jugará la revancha como visitante.

U Católica está a noventa minutos de volver a los octavos de final de la Copa Libertadores. El rival todavía no tiene nombre, pero el camino sí está claro: sumar en La Bombonera cambia el sorteo, la localía y el peso del desafío que viene.