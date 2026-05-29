Datos Clave Funeral Xeneize: La UC hizo historia al convertirse en el primer equipo chileno en derrotar a Boca Juniors por partidos oficiales en su mítico estadio (1-0). Botín gigante: Con la victoria y el paso a octavos, la escuadra precordillerana alcanzó un pozo acumulado de 5.610.000 dólares en lo que va de torneo. Fin del mito: El golazo de Clemente Montes rompió un invicto que los argentinos sostenían como locales en la Libertadores desde diciembre de 2020.

La noche del 28 de mayo de 2026 ya está grabada con letras doradas en la historia de Universidad Católica. Con un golazo espectacular de Clemente Montes a los 34 minutos, el equipo dirigido por Daniel Garnero no solo venció 1-0 a Boca Juniors, sino que logró un hito sin precedentes para el fútbol chileno. La UC avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como líder del Grupo D, eliminó al coloso argentino en su propia casa y, de paso, aseguró una inyección económica monumental que cambia absolutamente todos los planes de Cruzados.

La fortuna de la UC: ¿Cómo se desglosan los US$ 5.6 millones?

El pitazo final del colombiano Wilmar Roldán no solo desató la euforia deportiva, sino también la tranquilidad financiera en San Carlos de Apoquindo. El avance a la ronda de los 16 mejores viene acompañado de un premio directo de US$ 1.250.000.

Sin embargo, ese monto es solo la coronación de una fase de grupos brillante. El acumulado total de la UC en esta edición del certamen ya asciende a US$ 5.610.000. Este suculento botín se divide de la siguiente manera:

US$ 3.000.000 por participar en la fase de grupos.

por participar en la fase de grupos. US$ 1.360.000 por concepto de “Mérito Deportivo” (US$ 340.000 por cada una de sus cuatro victorias en el grupo, incluyendo la de anoche).

por concepto de “Mérito Deportivo” (US$ 340.000 por cada una de sus cuatro victorias en el grupo, incluyendo la de anoche). US$ 1.250.000 por timbrar sus boletos a los octavos de final.

El dardo de Zampedri y la caída de una fortaleza inexpugnable

El histórico triunfo cruzado tuvo un sabor especial y de mucha revancha para el plantel chileno. Fernando Zampedri, capitán del equipo y pieza fundamental en el esquema táctico que secó al cuadro local, no se guardó nada y aprovechó los micrófonos para lanzar un duro mensaje:

“En la previa no nos tenían fe, no creían que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó. Desde este lado de la cordillera nos subestimaron desde el inicio y hoy dimos cuenta de que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera”, disparó el “Toro”.

Las potentes declaraciones del goleador están respaldadas por un logro estadístico aplastante: la UC cortó el largo invicto que ostentaba Boca Juniors como local en la Copa Libertadores. La última vez que los argentinos habían caído en su casa por este torneo fue el 9 de diciembre de 2020 (ante Inter de Porto Alegre). Tuvieron que pasar más de cinco años y 15 partidos para que un forastero volviera a llevarse los tres puntos desde el barrio de La Boca.

¿Qué viene ahora para la Universidad Católica en la Libertadores?

Con la moral por las nubes y la caja fuerte llena, la UC (que no superaba la fase de grupos desde 2021) se enfocará ahora en el sorteo de octavos de final, programado para este viernes a las 11:00 horas de Chile.

Al clasificar como líderes del Grupo D, los estudiantiles aseguran una ventaja deportiva gigantesca para la siguiente llave eliminatoria: definirán la serie jugando en condición de local, enfrentando a uno de los equipos que haya clasificado en el segundo lugar de sus respectivas zonas.