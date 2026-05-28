Datos Clave Escenario de clasificación: La UC depende de sí misma: ganando o empatando asegura su lugar en octavos y el primer puesto del Grupo D. El factor Cruzeiro: En caso de una derrota ante Boca, la clasificación dependerá exclusivamente de que Cruzeiro no derrote a Barcelona en Brasil. Botín continental: La Conmebol entrega 1.250.000 dólares solo por avanzar a la ronda de los 16 mejores.

La Universidad Católica enfrenta esta noche (20:30 horas) el partido más trascendental del semestre. En el marco de la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, los “Cruzados” visitan La Bombonera con el objetivo de sellar su clasificación a octavos. Más allá del prestigio deportivo, el duelo ante Boca Juniors encierra una planificación financiera clave para el club, que podría inyectar una cifra millonaria a sus arcas en caso de éxito.

¿Qué necesita la Universidad Católica para clasificar a octavos de final?

La tabla de posiciones muestra a la UC como líder (10 pts), seguida por Cruzeiro (8 pts) y Boca (7 pts). Esta ventaja le permite al equipo de Daniel Garnero manejar distintas fórmulas, incluso ante un eventual traspié en suelo trasandino:

Si gana o empata: La UC clasifica automáticamente y asegura el primer lugar del grupo (11 o 13 puntos respectivamente), evitando así a los rivales más fuertes en el sorteo.

La UC clasifica automáticamente y asegura el primer lugar del grupo (11 o 13 puntos respectivamente), evitando así a los rivales más fuertes en el sorteo. Si pierde: La situación se complica. La UC se quedaría con 10 puntos y Boca sumaría 10, pero superaría a los chilenos por los enfrentamientos directos (ya ganaron en Santiago). En este escenario de derrota, la clasificación deja de estar en manos cruzadas y depende del resultado entre Cruzeiro y Barcelona en Brasil: Si Cruzeiro gana: ELIMINACIÓN. Los brasileños llegan a 11 puntos, Boca a 10 y la UC se estanca en 10. Por diferencia de duelos directos, la UC queda tercera y es enviada a los playoffs de la Copa Sudamericana. Si Cruzeiro empata: CLASIFICACIÓN. Los brasileños llegan a 9 puntos, insuficiente para alcanzar los 10 de la UC. La UC avanza como segunda del grupo. Si Cruzeiro pierde: CLASIFICACIÓN. Los brasileños se quedan con 8 puntos. La UC clasifica segunda con sus 10 unidades, escoltando a Boca.

La situación se complica. La UC se quedaría con 10 puntos y Boca sumaría 10, pero superaría a los chilenos por los enfrentamientos directos (ya ganaron en Santiago). En este escenario de derrota, la clasificación deja de estar en manos cruzadas y depende del resultado entre en Brasil:

Escenarios de clasificación de la UC si pierde ante Boca

Resultado Cruzeiro vs. Barcelona Estado de la UC Explicación Cruzeiro Gana Eliminación La UC queda 3ra con 10 pts (Cruzeiro 11, Boca 10). La UC va a playoffs de Sudamericana. Cruzeiro Empata Clasificación La UC avanza 2da con 10 pts (Cruzeiro llega a 9 pts, insuficiente). Cruzeiro Pierde Clasificación La UC avanza 2da con 10 pts (Cruzeiro se queda con 8 pts).

¿Cuántos millones de dólares gana la UC si clasifica a octavos?

El impacto de un resultado positivo en Buenos Aires se traduce rápidamente en moneda extranjera. La estructura de premios de la Conmebol para la edición 2026 es clara: el pase a los octavos de final otorga un premio directo de 1.250.000 dólares.

Este monto es fundamental para la administración “cruzada”, ya que se sumaría a los 1.020.000 dólares que el equipo ya ha acumulado en esta fase de grupos gracias a sus tres victorias y el concepto por participación. Sumado a esto, el avance de fase garantiza nuevos ingresos por derechos de televisión y la recaudación de una nueva localía, consolidando el paso a octavos como el salvavidas financiero ideal para el segundo semestre.

El cambio de rumbo bajo el mando de Daniel Garnero

El escenario actual de la UC es un reflejo de la evolución táctica del plantel. Tras la derrota inicial en Santiago ante los “Xeneizes” (2-1), el equipo exhibió una capacidad de adaptación que le permitió rescatar puntos de oro en Brasil (triunfo 2-1 ante Cruzeiro) y hacerse fuerte de local. Más allá de los puntos, la dirigencia destaca un cambio en el funcionamiento: el equipo pasó de especular en defensa a controlar los tiempos de juego, una madurez que será puesta a prueba hoy en la atmósfera hostil de La Bombonera.