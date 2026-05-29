Huachipato recibe a U Católica este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en un partidazo que enfrenta a dos de los animadores de la parte alta de la tabla, ambos con la misión de reponerse en la tabla tras caídas del fin de semana pasado.

El cuadro acerero que necesita aprovechar la localía para volver al triunfo y mantenerse como escolta del puntero, mientras que Los Cruzados buscan aprovechar el envión de confianza tras avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores con un triunfazo ante Boca Juniors en La Bombonera.

¿Quién transmite Huachipato vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Huachipato y Universidad Católica se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

Huachipato vs Universidad Católica juegan este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

Fecha: Domingo 31 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Huachipato-CAP Acero, Talcahuano

Árbitros de Huachipato vs U Católica

Árbitro: Mathías Riquelme

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Edson Cisternas

4to árbitro: Gastón Philippe

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Matías Valenzuela

¿Cómo llegan Huachipato vs Universidad Católica?

Huachipato llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha cayó por 2-0 en su visita a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, derrota que cortó una racha de siete partidos sin perder entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga. Los acereros, dirigidos por Jaime García, marchan segundos en la tabla de posiciones con 22 unidades, a ocho puntos del líder Colo Colo, por lo que necesitan un triunfo en casa para no descolgarse del puntero.

Por su parte, U Católica viene de hacer historia con su primer triunfo en La Bombonera ante Boca, compromiso con el que sacaron pasajes a la ronda de 16 mejores de la Libertadores. En el plano local, la UC cayó ante el Cacique en el Claro Arena, por lo que debe retomar los triunfos para no alejarse tanto de la lucha por el título, de la que está a 10 unidades.

Formaciones de Huachipato vs Universidad Católica

Formación de Huachipato: Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Ezequiel Cañete, Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Nicolás Vargas, Harold Antiñirre; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.