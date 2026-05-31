Universidad Católica dio un golpe de autoridad al vencer 3-0 a Huachipato como visitante por el Campeonato Nacional. El equipo dirigido por Daniel Garnero controló el partido y lo resolvió en el segundo tiempo con tres goles para quedarse con los tres puntos en Talcahuano.

Con la victoria, los cruzados alcanzan el segundo lugar del torneo con 23 puntos y mejor diferencia de gol que Coquimbo Unido. La UC queda a 10 puntos del puntero Colo Colo. Los acereros, en tanto, caen al cuarto lugar con 22 unidades.

Los goles de Huachipato vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional

Universidad Católica abrió el marcador a los 50′ con una acción individual de Matías Palavecino: recibió el balón, llegó al área, enganchó dejando a dos jugadores en el piso, sacó el centro y Montes conectó de cabeza para el 0-1.

El partido siguió siendo dominado por los cruzados y a los 78′ llegó el segundo: en un tiro libre por la banda izquierda, González controló el balón y se la dejó a Justo Giani, quien remató y anotó el 0-2 definitivo.

Ya en tiempo de descuento, a los 96′, Gómez asistió a Corral y el joven cruzado la bajó de pecho y definió con pierna derecha para el 0-3 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Universidad Católica?

Huachipato visitará a Ñublense el 13 de junio a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas.

Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción el 14 de junio a las 17:30 horas en el Claro Arena.