Coquimbo Unido se llevó una victoria de carácter al vencer 2-3 a Deportes Limache en condición de visitante por el Campeonato Nacional. Coquimbo reaccionó dos veces ante los goles locales y terminó sellando el triunfo en el segundo tiempo con una anotación de cabeza de Nicolás Johansen.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Yerko González a los 20′, que obligó al equipo limachino a jugar más de una hora con diez hombres. Posteriormente, Benjamin Gazzolo del equipo filibustero, también fue expulsado a los 87′.

Con los tres puntos, los Piratas saltan provisoriamente al segundo lugar del torneo con 23 unidades, a la espera de lo que resuelva Huachipato ante Universidad Católica. El cuadro cervezero, por su parte, se queda en el cuarto puesto con 21 puntos.

Los goles de Deportes Limache vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional

El partido comenzó con una buena acción local. A los 9′, un pivoteo de Flores generó un error defensivo de Coquimbo, Álvarez le robó la pelota, se sacó al arquero y anotó el 1-0 para Limache.

El encuentro cambió de forma radical once minutos después: a los 20′, el VAR determinó la expulsión de Yerko González tras una falta sobre Azócar, a quien golpeó a la altura del estómago al cabecear la pelota, dejando al equipo visitante con diez. Lejos de venirse abajo, Coquimbo encontró el empate por la vía menos esperada: a los 38′, en un lateral nortino, el balón llegó por desborde hasta la línea de fondo, el centro fue rasante y Alfonso Parot, en su intento por despejar, mandó el balón a su propia portería para el 1-1.

Al inicio del segundo tiempo, Coquimbo se puso en ventaja. A los 48′: un tiro de esquina ejecutado por Juan Cornejo encontró la cabeza de Camargo para el 1-2. La respuesta de Limache llegó rápido: a los 54′, otro córner, esta vez de Jean Meneses, habilitó a Sosa, quien saltó libre y conectó de cabeza para el 2-2.

El empate duró apenas ocho minutos. A los 62′, Chandía la abrió para Azócar, quien combinó con Cornejo; el ex Universidad Católica sacó un centro que Nicolás Johansen conectó de cabeza para el definitivo 2-3.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportes Limache y Coquimbo Unido?

Deportes Limache visitará a Deportes Concepción el 14 de junio a las 12:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Coquimbo Unido, en tanto, recibirá a O’Higgins el 14 de junio a las 20:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.