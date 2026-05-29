Datos Clave Rival definido: Coquimbo enfrentará a [RIVAL] en octavos. Localía pirata: La vuelta será en el Sánchez Rumoroso. Fecha octavos: Ida del 11 al 13 de agosto; vuelta del 18 al 20.

Coquimbo Unido ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El sorteo realizado por la CONMEBOL en Luque, Paraguay, determinó que el equipo de Hernán Caputto enfrentará a Platense en la primera ronda de eliminación directa, tras cerrar una fase de grupos histórica como líder del Grupo B.

El cuadro Pirata terminó primero con 10 puntos y se instaló entre los 16 mejores del continente en la mejor participación internacional de su historia. Su campaña le permitirá jugar la ida como visitante y definir la llave de vuelta en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, una ventaja clave para un equipo que convirtió su casa en una fortaleza durante la fase de grupos.

¿Quién es el rival de Coquimbo Unido en octavos de Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido enfrentará a Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El cruce quedó definido en el sorteo de CONMEBOL realizado este viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay. Coquimbo llegó al bombo de los primeros de grupo después de ganar el Grupo B, por lo que debía enfrentar a uno de los equipos que terminaron segundos en sus zonas.

El rival del Pirata será Platense, elenco argentino que finalizó segundo en el Grupo E, detrás de Corinthians. El Calamar terminó la fase con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas, con ocho goles a favor, siete en contra y una diferencia de +1.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Platense por octavos de Libertadores?

Coquimbo Unido jugará la ida entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta será entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La programación base de CONMEBOL para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 es la siguiente:

Partido de ida: 11, 12 o 13 de agosto.

11, 12 o 13 de agosto. Partido de vuelta: 18, 19 o 20 de agosto.

El día exacto y el horario oficial serán confirmados por CONMEBOL después del sorteo y la programación televisiva. Por haber terminado primero de grupo, Coquimbo Unido cerrará la serie como local.

¿Dónde se juega la ida y la vuelta de Coquimbo Unido vs [RIVAL]?

Coquimbo Unido jugará la ida como visitante y definirá la llave de vuelta en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Ese es uno de los premios por ganar el Grupo B. El Pirata arrancará la serie fuera de Chile ante Platense y cerrará el cruce en Coquimbo, con su gente y en un estadio donde construyó buena parte de su campaña.

La llave quedará así:

Ida: Platense vs Coquimbo Unido

Platense vs Coquimbo Unido Vuelta: Coquimbo Unido vs Platense

La localía en la revancha puede pesar fuerte. En una serie de eliminación directa, cerrar en casa permite manejar mejor el contexto del cruce y empujar el partido decisivo con el estadio a favor.

¿A qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense por Copa Libertadores?

El horario de Coquimbo Unido vs Platense será confirmado por CONMEBOL tras la programación oficial de octavos.

Por ahora, el calendario general ya está fijado: la ida será entre el 11 y el 13 de agosto y la vuelta entre el 18 y el 20. El horario específico dependerá de la parrilla internacional de transmisión y de la definición de cada llave.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Platense EN VIVO en Chile?

El partido de Coquimbo Unido vs Platense será transmitido por las señales oficiales de la Copa Libertadores en Chile.

La transmisión se confirmará con la programación de CONMEBOL y los operadores de TV. En Chile, la Copa Libertadores 2026 se ha visto por señales de ESPN, Disney+ Premium y, en algunos partidos seleccionados, por TV abierta.

La información final de TV, streaming y señal online quedará definida cuando se publique la programación oficial de la llave.

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¿Cómo clasificó Coquimbo Unido a octavos de Copa Libertadores?

Coquimbo Unido clasificó a octavos como líder del Grupo B con 10 puntos.

El equipo de Hernán Caputto firmó una campaña histórica en la fase de grupos. Terminó primero por encima de Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, y aseguró una posición de privilegio para el sorteo.

El Pirata construyó su clasificación con resultados de alto impacto: venció a Universitario como visitante, también le ganó en Coquimbo, derrotó a Deportes Tolima en el Sánchez Rumoroso y sumó un empate clave en su estreno ante Nacional. Aunque cayó en la última fecha en Montevideo, su ventaja ya le permitió cerrar como líder.

Así terminó el Grupo B:

Equipo Puntos Coquimbo Unido 10 Deportes Tolima 7 Nacional 5 Universitario 5

¿Cómo clasificó Platense a octavos de Copa Libertadores?

Platense clasificó como segundo del Grupo E, detrás de Corinthians.

El equipo argentino cerró la fase de grupos con 10 puntos y se metió en octavos como escolta en una zona donde Corinthians terminó primero con 11 unidades. Independiente Santa Fe quedó tercero con 8 puntos y Peñarol cerró último con 3.

Así terminó el Grupo E:

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Corinthians 6 3 2 1 8 4 +4 11 Platense 6 3 1 2 8 7 +1 10 Independiente Santa Fe 6 2 2 2 6 7 -1 8 Peñarol 6 0 3 3 4 8 -4 3

¿Por qué Coquimbo Unido define como local en octavos?

Coquimbo Unido define como local porque terminó primero del Grupo B.

El formato de la Copa Libertadores establece que los ganadores de grupo integran el bombo de los primeros y enfrentan a los segundos de zona. Además, los primeros tienen la ventaja deportiva de cerrar la llave en casa.

Por eso, Coquimbo jugará la revancha ante Platense en el Francisco Sánchez Rumoroso. Esa condición fue ganada en cancha, con una fase de grupos que confirmó el mejor momento internacional del club.

¿Qué hizo histórica la campaña de Coquimbo Unido en la Libertadores 2026?

Coquimbo Unido logró su mejor campaña internacional y avanzó por primera vez a octavos de final de Copa Libertadores.

Hasta esta edición, la única participación pirata en la Copa Libertadores había sido en 1992, cuando quedó eliminado en la fase de grupos. En 2026, el equipo dio un salto enorme: ganó su zona, compitió de igual a igual ante rivales con más recorrido continental y aseguró la posibilidad de definir en casa.

El logro también tiene peso para el fútbol chileno. Coquimbo y U Católica ganaron sus grupos en la misma edición, algo que no ocurría con dos clubes nacionales desde 2012, cuando Universidad de Chile y Unión Española avanzaron como punteros de sus zonas.

¿Qué equipos chilenos están en octavos de Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido y U Católica son los dos equipos chilenos clasificados a octavos de final.

El Pirata ganó el Grupo B con 10 puntos y la UC hizo lo propio en el Grupo D con 13 unidades, tras vencer 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera con gol de Clemente Montes.

La presencia de ambos como líderes marca un golpe fuerte para el fútbol chileno en la fase de grupos. Los dos definirán sus llaves como locales y esperarán transformar esa ventaja en una clasificación a cuartos de final.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido elimina a Platense en octavos?

Si Coquimbo Unido supera a Platense, avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

La siguiente ronda se jugará en septiembre. Los partidos de ida de cuartos están programados entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las vueltas se disputarán entre el 15 y el 17 del mismo mes.

El camino completo hacia la final queda así:

Octavos de final: 11 al 20 de agosto

11 al 20 de agosto Cuartos de final: 8 al 17 de septiembre

8 al 17 de septiembre Semifinales: 13 al 21 de octubre

13 al 21 de octubre Final: sábado 28 de noviembre

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo.

En resumen

Coquimbo Unido enfrentará a Platense en octavos de Copa Libertadores.

La ida será entre el 11 y el 13 de agosto.

La vuelta se jugará entre el 18 y el 20 de agosto.

El Pirata jugará primero como visitante.

Coquimbo definirá la llave en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo de Hernán Caputto ganó el Grupo B con 10 puntos.

Es la mejor campaña internacional en la historia del club.

U Católica también clasificó a octavos como líder de grupo.

Coquimbo Unido ya tiene el camino marcado en la Copa Libertadores. El rival será Platense, la serie se jugará en agosto y la vuelta será en el puerto. Después de ganar su grupo, el Pirata entra a la fase final con una ventaja que se ganó en cancha: definir en casa.