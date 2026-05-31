Deportes Limache recibe a Coquimbo Unido este domingo en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en un partidazo que enfrenta a dos de los animadores de la parte alta de la tabla, con los locales necesitados de cortar su mala racha y los visitantes buscando seguir trepando en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

Resulta uno de los rivales menos indicados para el elenco tomatero para recuperar el rumbo, ya que el cuadro pirata es de los equipos que puede complicar a cualquier rival, mientras que para el aurinegro también es difícultoso, tomando en cuenta que salvo los traspiés recientes, los limachinos son de los elencos más contundentes de esta competición.

¿Quién transmite Limache vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Deportes Limache y Coquimbo Unido se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

Deportes Limache vs Coquimbo Unido juegan este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

Fecha: Domingo 31 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

Limache vs Coquimbo, minuto a minuto

Árbitros de Limache vs Coquimbo

Árbitro: Manuel Vergara

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Mario Lagos

4to árbitro: José Cabero

VAR: Miguel Araos

AVAR: Emilio Bastías

¿Cómo llegan Limache vs Coquimbo?

Deportes Limache llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha fue goleado por 4-1 en su visita a Deportes La Serena, estirando a tres su racha de derrotas al hilo en el Campeonato Nacional, sumando las caídas previas ante Universidad Católica (0-2) en Quillota y ante Palestino (3-2) por Copa de la Liga. Pese a esa seguidilla negativa, los tomateros se mantienen en zona alta de la tabla con 21 puntos, en plena lucha por los cupos a torneos internacionales.

Por su parte, Coquimbo Unido llega con un empate 1-1 ante Everton en el Estadio Sausalito, resultado que le permitió mantenerse en zona de copas. Los piratas también vienen de caer por 1-0 ante Nacional en Uruguay, pero ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores. De igual forma, terminó avanzando como líder de su grupo.

Formaciones de Limache vs Coquimbo

Posible formación de Limache: Claudio González; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Yerko González, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Posible formación de Coquimbo: Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Azocar, Salvador Cordero, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Nicolás Johansen y Cristian Zavala. DT: Hernán Caputto.