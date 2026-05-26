Audax Italiano enfrenta este miércoles 27 de mayo una noche límite en la Copa Sudamericana 2026. El equipo chileno visita a Olimpia en el Estadio ueno Defensores del Chaco, por la sexta y última fecha del Grupo G, con la obligación de ganar para seguir soñando con la clasificación.
El Decano lidera la zona con 10 puntos y llega muy bien perfilado después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en Asunción. Audax, en tanto, alcanzó las 7 unidades tras derrotar 2-0 a Barracas Central y llegó a la última jornada igualado con Vasco, que cerrará en Brasil ante el equipo argentino. El margen es mínimo: Olimpia depende de sí mismo; Audax necesita hacer un partido grande y mirar de reojo lo que pase en Río.
¿Qué canal transmite Olimpia vs Audax Italiano EN VIVO?
El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.
📺 ESPN
📲 Disney+ Premium
👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl
¿A qué hora juegan Olimpia vs Audax Italiano?
El partido está programado para este miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas.
📅 Miércoles 27 de mayo de 2026
🕤 18:00 horas
🏟️ Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción
El duelo corresponde a la sexta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
¿Dónde ver Olimpia vs Audax Italiano ONLINE por streaming?
El encuentro estará disponible en plataforma digital.
- Disney+ Premium
Para acceder:
- Ingresa con tu cuenta activa.
- Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.
¿Dónde ver GRATIS Olimpia vs Audax Italiano?
El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.
Se podrá ver exclusivamente en:
- ESPN
- Disney+ Premium
👉 También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, formaciones, estadísticas y análisis.
Formación de Olimpia vs Audax Italiano
XI Olimpia
Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Gustavo Vargas, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.
XI Audax Italiano
Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Diego Monreal, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Nicolás Aedo, Raimundo Rebolledo; Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano y Diego Coelho.
Árbitros designados para Olimpia vs Audax Italiano
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
- Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)
- Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)
- Cuarto árbitro: Alberto Feres (Uruguay)
- VAR: Andrés Cunha (Uruguay)
- AVAR: Santiago Fernández (Uruguay)
- Asesor: Roberto Perassi (Brasil)
- Quality Manager: Luis Vera (Ecuador)
¿Cómo llegan Olimpia vs Audax Italiano a la Copa Sudamericana?
Audax Italiano llega obligado a ganar para sostener su opción de avanzar.
El cuadro chileno viene de vencer 2-0 a Barracas Central, resultado que lo dejó con 7 puntos y lo metió nuevamente en la pelea del Grupo G. Ese triunfo le permitió alcanzar la línea de Vasco da Gama, aunque todavía llega tercero antes de la última fecha.
La campaña itálica ha tenido altos y bajos: venció a Vasco como visitante, empató con Barracas en Argentina, cayó ante Olimpia en La Florida y perdió con Vasco en Santiago. Ahora necesita repetir una actuación de peso fuera de casa, esta vez ante el líder de la zona.
Un dato que sostiene la ilusión es su capacidad para golpear tarde. Audax anotó la mitad de sus goles en esta fase de grupos después del minuto 85, un tramo donde no había convertido en sus 17 partidos continentales anteriores de la última década.
Olimpia llega como líder y con la clasificación al alcance de la mano.
El Decano dio un golpe fuerte en la fecha anterior: derrotó 3-1 a Vasco da Gama en Asunción después de empezar perdiendo por el gol de Carlos Cuesta. La remontada llegó con tantos de Mateo Gamarra, Hugo Sandoval y Carlos Ferreira, un resultado que lo dejó en la cima con 10 puntos.
Al equipo paraguayo le basta un empate ante Audax para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, llega con un registro muy favorable como local frente a equipos chilenos en torneos CONMEBOL: lleva 24 partidos consecutivos puntuando en casa ante rivales de Chile, con 15 triunfos y 9 empates.
Olimpia también fue el único equipo de esta fase de grupos que ganó dos partidos después de estar en desventaja: remontó ante Barracas Central y Vasco da Gama. Esa respuesta competitiva explica por qué llega a la última fecha con margen y el grupo en sus manos.
¿Cómo está la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana?
Olimpia lidera con 10 puntos, mientras Vasco da Gama y Audax Italiano llegan igualados con 7.
- Olimpia: 10 puntos
- Vasco da Gama: 7 puntos
- Audax Italiano: 7 puntos
- Barracas Central: 3 puntos
La última fecha tendrá dos partidos en paralelo: Olimpia vs Audax Italiano y Vasco da Gama vs Barracas Central. El equipo paraguayo clasifica con un empate, mientras Audax necesita ganar y esperar que el resultado de Vasco no lo deje fuera por tabla o criterios de desempate.
¿Qué necesita Audax Italiano ante Olimpia?
Audax Italiano necesita ganarle a Olimpia en Asunción para seguir con opciones de avanzar.
El equipo chileno tiene 7 puntos y no puede conformarse con un empate, porque Olimpia llegaría a 11 y Vasco podría sumar ante Barracas Central. La cuenta itálica parte por un triunfo en Paraguay: solo así alcanzaría los 10 puntos y dejaría al Decano igualado en la tabla.
Después deberá mirar lo que ocurra en Río de Janeiro. Si Vasco no gana ante Barracas, una victoria de Audax lo pondrá en una posición mucho más favorable para avanzar. Si Vasco gana, habrá que revisar los criterios de desempate entre los equipos que queden igualados.
El desafío es mayor por el rival y por el escenario. Olimpia no solo juega en casa: también tiene una racha larga sin perder como local ante clubes chilenos en torneos CONMEBOL. Para Audax, la noche exige eficacia, concentración y sostener el partido hasta el final, una zona donde ya ha encontrado goles importantes en esta Sudamericana.
¿Qué necesita Olimpia ante Audax Italiano?
Olimpia clasifica a octavos de final si empata o gana ante Audax Italiano.
El equipo paraguayo llega con 10 puntos y depende de sí mismo. Un empate lo deja fuera del alcance de Audax y lo instala en la siguiente ronda. Una victoria, además, le asegura cerrar la fase con autoridad y sin mirar lo que pase entre Vasco da Gama y Barracas Central.
Una derrota, en cambio, abre la puerta a una definición más apretada. Audax llegaría a 10 puntos, la misma línea de Olimpia, y Vasco también podría alcanzar esa cifra si vence a Barracas. Por eso, aunque el Decano llega con ventaja, todavía no tiene cerrado el grupo.
En resumen
- Olimpia vs Audax Italiano se juega este miércoles 27 de mayo.
- El partido será a las 18:00 horas de Chile.
- Se disputará en el Estadio ueno Defensores del Chaco.
- Transmiten ESPN y Disney+ Premium en Chile.
- Olimpia lidera el Grupo G con 10 puntos.
- Audax Italiano suma 7 y necesita ganar.
- Vasco da Gama también tiene 7 y recibe a Barracas Central.
- Gustavo Tejera será el árbitro del partido.
Audax llega a Asunción con una misión pesada, pero todavía posible. El equipo chileno necesita bajar al líder, romper una racha histórica de Olimpia ante clubes nacionales y esperar que el cierre del grupo le abra la puerta. La Sudamericana lo dejó contra el borde: ahora solo sirve una noche grande.